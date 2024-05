Identifiquen un cocodril del Jussà de 70 milions d'anys

Un nou estudi publicat a la revista Historical Biology descriu les restes d’un cocodiliforme excavades a mitjans del segle passat al Pallars Jussà. L’anàlisi revela que aquest exemplar, amb una antiguitat d’uns 70 milions d’anys, pertanyia a una espècie diferent de les ja conegudes dels jaciments contemporanis pròxims. La investigació suposa una nova evidència de la diversitat de faunes de vertebrats, més enllà dels dinosaures, a Europa durant el Cretaci superior, però abans de l’extinció massiva de fa 66 milions d’anys.

Les restes van ser trobades, a finals de la dècada dels 50, per un empleat d’una mina explotada per al carbó a Suterranya. Josep Montané treballava en aquesta mina i va recollir diversos fòssils, entre els quals el fragment d’un crani semblant a un cocodril. Va romandre oblidat fins al 2023 i aquest exemplar, que ara forma part de la col·lecció del Museu de la Conca Dellà d’Isona, va ser finalment estudiat per Riccardo Rocchi (Universitat de Bolonya) i Bernat Vila (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i Museu de la Conca Dellà). Després d’analitzar el crani, els investigadors han determinat que aquest fragment pertanyia a un exemplar de la família dels alodaposúquids, un grup de cocodriliformes avui extingit.A més, Montané també va trobar unes dents que van ser atribuïdes a l’espècie Allodaposuchus subjuniperus. Els investigadors assenyalen que aquesta troballa obre un escenari en què almenys dos espècies diferents d’alodaposúquids possiblement coexistien en el mateix ecosistema costaner com un hàbitat amb una biodiversitat notablement rica.

Un fòssil robat va fer descobrir una nova espècie

El 2020, un fòssil robat a Coll de Nargó va permetre descobrir una espècie de cocodril de 71,5 milions d’anys. El fòssil va ser robat poc abans de la seua extracció el 2013 i recuperat en poques setmanes gràcies a la intervenció dels Mossos d’Esquadra. L’esquelet va permetre descriure la nova espècie Ogresuchus furatus.