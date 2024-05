Últim dia de sortejos de meses per a les eleccions europees: quan sabràs si t'ha tocat

detail.info.publicated Redacció

Els sortejos per a les meses electorals del Parlament Europeu finalitzen aquest dimecres, 15 de maig, i les notificacions als elegits es lliuraran en els propers tres dies. Els ajuntaments seleccionen els membres de les meses d'entre els ciutadans majors d'edat i menors de 70 anys amb habilitats lectores i escrites. El president o presidenta de la mesa ha de tenir el títol de batxillerat o el de formació professional de 2n grau, o equivalent.

Les persones seleccionades que no puguin assumir el càrrec per raons justificades poden presentar al·legacions en un termini de set dies naturals des de la recepció de la notificació, fins al 22 de maig. Aquest tràmit s'ha de realitzar davant la junta electoral de zona corresponent al municipi de residència. Si l'impediment es manifesta posteriorment, s'ha de comunicar a les mateixes juntes amb 72 hores d'antelació a la constitució de les meses, abans del 7 de juny. En cas d'impossibilitat sobtada, la notificació ha de fer-se de manera immediata i, com a molt tard, abans de les 8:00 del matí del mateix 9 de juny, dia dels comicis.