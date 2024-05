Aquests són els esportistes més ben pagats del món segons la llista Forbes

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’estrella del futbol Cristiano Ronaldo va ser l’esportista més ben pagat del món el 2023, segons l’última classificació de Forbes. El futbolista, de 39 anys, va guanyar un total de 260 milions de dòlars entre l’1 de maig de 2023 i l’1 de maig de 2024. Ronaldo va ingressar 200 milions pel seu treball al terreny de joc i 60 milions fora d’ell.

Juntament amb Ronaldo, uns altres set professionals de l’esport van superar, cada un, els 100 milions de dòlars en guanys totals l’últim any. Completen els tres primers llocs Jon Rahm, amb uns guanys estimats de 218 milions de dòlars, seguit de l’argentí Lionel Messi, amb 135 milions de dòlars. Segons Forbes, la llista inclou atletes actius en qualsevol moment durant el període de dotze mesos analitzat.

Forbes explica que les seues xifres de guanys en el camp inclouen tots els premis en metàl·lic, salaris i primes guanyats i, en algunes situacions relacionades amb el futbol, acords de drets d’imatge amb clubs, mentre que les de fora són una estimació dels acords de patrocini, honoraris per aparicions, ingressos per records i llicències, a més dels ingressos en efectiu de qualsevol negoci operat per l’atleta. Forbes no dedueix impostos ni honoraris d’agents.

Els guanys dins i fora del camp estan igualats en el cas de Lionel Messi, però no en el de la resta dels vuit atletes més ben pagats. Per exemple, Karim Benzema es va emportar a casa 100 milions de dòlars per les seues actuacions en el camp, però ocupa el vuitè lloc en la classificació general a causa que va guanyar una xifra comparativament més baixa fora d’ell (sis milions). L’estrella del bàsquet nord-americà LeBron James es va portar, amb diferència, els ingressos més elevats fora del terreny de joc, amb 80 milions de dòlars, seguit de Messi, amb 70 milions.