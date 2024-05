La Diputació de Lleida anuncia canvis per al pròxim Premi Pica d'Estats

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Diputació de Lleida ha acollit aquest divendres l'acte d'entrega de guardons del 34è Premi Turístic Internacional 'Pica d'Estats'. El certamen, que distingeix els reportatges de premsa escrita, ràdio, televisió i internet que millor promocionen els atractius turístics del Pirineu i la plana de Lleida, ha disposat d'una dotació de 48.000 euros, 3.000 més que en l'edició anterior. El president de la Diputació, Joan Talarn, ha destacat el paper dels mitjans de comunicació per donar a conèixer el sector turístic i el patrimoni "de primer nivell" de la demarcació i ha subratllat que el guardó ha d'evolucionar per adaptar-se "als nous formats del periodisme". Per això, la pròxima convocatòria introduirà canvis en les seves categories. En concret, s'ha creat una categoria que premiarà exclusivament la qualitat dels articles periodístics, mentre que la que està destinada al reportatge premiarà el millor conjunt de text i fotografies. Així mateix, el pòdcast i les plataformes de streaming s'incorporen als premis de ràdio i de televisió, respectivament.

El principal canvi implica la creació de la categoria 'transmèdia', que substitueix la que fins ara es dedicava als reportatges d'Internet. Permetrà premiar treballs formats per diferents publicacions en més d'un mitjà o canal, prioritzant la presència online, i es valoraran especialment els reportatges que combinin formats diferents i que tinguin una estratègia comunicativa conjunta. Amb tot, el 35 Premi 'Pica d’Estats' comptarà amb 48.000 € de premis distribuïts en 8 categories diferents en funció del suport del projecte a raó de 6.000 € per a cadascun dels treballs guanyadors.

Guardonats

Tal com es va donar a conèixer el 17 de febrer, el guardó de Mitjans de comunicació locals de les Terres de Lleida ha estat per al treball 'El Pirineu en globus', d'Oriol Clavera, publicat el 4 de desembre de 2022 al dominical Lectura de SEGRE. El periodista narra l'experiència única de contemplar a vista d'ocell els espectaculars paisatges del Pirineu amb l’empresa Globus Kontiki, sobrevolant rius, embasaments, pobles, estacions d'esquí, cims, boscos i prats.

El guardó de Premsa escrita d'informació general ha estat per a l’article 'Temporada de laberints de Ponent', publicat per Albert González Farran al diari Ara el 17 d’agost de 2023. El text divulga una de les propostes agroturístiques més originals de la plana de Lleida, el laberint de palla de Sant Ramon o els de blat de moro de la Granja Pifarré i Castellserà.

El premi de Premsa especialitzada en viatges i turisme ha recaigut en l'article 'Quan els arbres tornen a casa', de Pep Coll, publicat a la revista Descobrir Catalunya l’1 de setembre de 2023. El reportatge és un recorregut suggeridor per pobles del Pallars abandonats fa una seixantena d'anys pels veïns que hi havien viscut durant segles.

El guardó de Premsa internacional ha estat per al reportatge 'Au Pays de l'or jaune: Les Garrigues, dépaysement garanti au coeur de la Catalogne!', publicat l’abril del 2023 per la periodista francesa Geneviève Clastres, al blog 'La Feuille de Chou'. En el tour turístic que fa per Catalunya, l'autora incideix en dos dels principals pols turístics de la comarca de les Garrigues: l’oli i el vi, personificats en dues de les firmes emblemàtiques de la comarca: el celler Blanch i Jové i la Vinya dels Artistes, d'una banda, i l'empresa productora d’oli Olicatessen, de l'altra.

El guardó de Televisió se l'ha emportat el programa 'Carros de Foc, la travessa dels refugis', elaborat per Jordi Cadena i emès per 3Cat el 21 d'agost de 2023. El programa ens endinsa, a través del testimoni dels i de les guardes de refugis del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en la història, el present i les particularitats d’una de les rutes de muntanya de recorregut circular més prestigioses i consolidades del Pirineu.

El guardó de Ràdio ha recaigut en el programa especial 'Falles de Durro', fet per Marta Romagosa dins l’espai 'Catalunya al Dia' i emès el 16 de juny de 2023 per 3Cat-Catalunya Ràdio. Des de l'ermita de Sant Quirc de Durro, a la Vall de Boí, la periodista explica el desenvolupament d'aquesta festa del foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Quant a la categoria de millor Reportatge fotogràfic, ha estat premiat el reportatge gràfic 'Pallars: el territori més salvatge', del fotògraf Roger Rovira, publicat a Descobrir Catalunya l’1 de setembre de 2023. El treball està integrat per una sèrie d’imatges de paisatges (muntanyes, rius, salts d’aigua), pobles, esglésies, bordes i activitats turístiques (senderisme, piragüisme, astronomia, telefèric de la Vall Fosca) corresponents al Pallars, així com de la fauna i flora característica de la zona.

Com a millor treball d’Internet, ha estat reconegut l’article '20 anys del Parc Natural de l’Alt Pirineu', publicat per Marc Obiols a Youtube l'1 d’agost de 2023. L'autor familiaritza el públic amb la gènesi, evolució i característiques naturals, paisatgístiques, culturals, socioeconòmiques i demogràfiques del parc a través d'entrevistes amb els seus responsables i amb empresaris de la zona.