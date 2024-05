La justícia europea avala els vetos a símbols religiosos

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha avalat prohibir l’ús de símbols religiosos com el vel a les escoles sempre que la mesura s’apliqui “sense distincions” entre creences; és a dir, que s’impedeixi portar als centres símbols tant musulmans com cristians o jueus, per exemple.

La sentència del TEDH conclou que una prohibició de tots els símbols religiosos visibles que busqui protegir “els drets i llibertats dels altres i l’ordre públic” és legítima si és “proporcionada” i no discrimina entre les creences.

La controvèrsia sobre l’ús del vel islàmic va arribar a Estrasburg al denunciar tres estudiants musulmanes de secundària de Flandes la prohibició d’utilitzar “signes visibles” de les “creences personals” excepte en les classes de religió.Les noies al·legaven que la mesura vulnera els seus drets a la vida privada i familiar, la llibertat de pensament i llibertat religiosa i el seu dret a l’educació, la qual cosa implicava també una discriminació per ser noies musulmanes.Tanmateix, el TEDH ha desestimat aquests arguments, en línia amb la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que el 2021 va avalar la prohibició de símbols religiosos a la feina quan aquesta s’apliqués a “totes les formes”, però no quan afectés només alguns credos.