Protesta laboral a Aspamis exigint pagar els retards

detail.info.publicated QUIM GASSÓ SENTIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Més d’una trentena de treballadors del Centre Immaculada Aspamis d’Alcoletge, dedicat a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, es van concentrar ahir per reclamar millores laborals. Portaveus dels treballadors van explicar que la seua principal queixa és “la decisió de l’empresa de passar a pagar els caps de setmana a dos mesos vista”, mesura que també afectaria el personal dels centres Ginesta I i II de Torrefarrera, que sumen unes 70 persones. Els manifestants van denunciar que a més “s’han incomplert pactes en els quals demanàvem que es regularitzés l’antiguitat i se’ns paguin els caps de setmana en temps de vacances”.

Per la seua part, portaveus d’Aspamis van afirmar no tenir constància de cap manifestació, només la presència a l’exterior d’un grup de treballadors que van ocasionar “molèsties als usuaris que estaven tornant” i “danys al mobiliari, que seran reclamats”. D’aquesta manera, l’empresa nega que hi hagi cap incompliment de drets laborals i va recordar que el personal pot utilitzar la via jurídica en cas de reclamacions. Les mateixes fonts es van mostrar “sorpresos i decebuts per aquestes actuacions” i van afegir que sempre han tingut “una actitud conciliadora amb els treballadors”.