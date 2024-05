Escàndol al Regne Unit per l’encobriment de sang contaminada amb el VIH i hepatitis entre 1970 i 1991

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les autoritats britàniques van encobrir deliberadament entre 1970 i 1991 un escàndol relacionat amb les transfusions de sang que va provocar que més de 30.000 persones contraguessin el VIH i hepatitis, de les quals unes 3.000 han mort ja, segons una investigació que s’ha prolongat durant cinc anys i les primeres conclusions de la qual han vist la llum aquest dilluns. El grup de treball de la coneguda com a Investigació de Sang Infectada sosté que les autoritats britàniques, entre elles personal mèdic i el govern britànic, eren conscients que aquesta situació es venia donant des dels orígens del Servei Nacional de Salut (NHS) el 1948.

Malgrat això, van fallar a les víctimes "en repetides ocasions" i van ser exposades a "riscos inacceptables". El responsable de la investigació, sir Brian Langstaff, ha qualificat d’"horripilant" la magnitud d’aquestes conclusions i que va existir una deliberada intenció d’"ocultar la veritat", segons recull la BBC. Entre els riscos a què van ser exposades aquestes milers de persones, destaca la repetida importació de productes sanguinis de l’estranger, inclosa sang de donants nord-americans i britànics d’alt risc, com presos i drogoaddictes a què es pagava per transfusió. "Aquest desastre no va ser un accident. Les infeccions es van produir perquè les autoritats –metges, centres de transfusió i els successius governs– no van donar prioritat a la seguretat dels pacients", ha denunciat Langstaff, lamentant que aquesta negligència hagi destruït la vida de milers de persones.

La investigació destaca que dos van ser els grups que es van veure afectats en gran manera, el de persones amb hemofília i trastorns en els quals la sang no coagula com deuria –per a les que es va utilitzar sang contaminada, principalment amb hepatitis C– i el d’aquelles que van rebre transfusions després del part, accidents i durant tractaments mèdics.

Ja el juliol de 2022 i abril de 2023, la investigació va publicar dos informes provisionals en els quals es recomanava al govern britànic indemnitzar els afectats. Una demanda que va acceptar iniciant pagaments de de fins 100.000 lliures a uns 4.000 supervivents i els seus familiars, si bé s’espera que les compensacions assoleixin els milers de milions d’euros.