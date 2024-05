Vistiplau final a la primera llei europea per regular la intel·ligència artificial

detail.info.publicated acn

El Consell de la Unió Europea ha donat el vistiplau final a la primera llei europea per regular l'ús de la intel·ligència artificial. Després que el Parlament Europeu donés la seva llum verda el març passat, els estats han ratificat la decisió aquest dimarts. "La llei és històrica, la primera d'aquest tipus al món, perquè aborda un repte tecnològic global i també crea oportunitat per a les societats i les economies", ha manifestat el secretari d'estat per a la digitalització de Bèlgica, Mathieu Michel, en nom de la presidència belga del Consell de la Unió. Ara s'espera que el text es publiqui al diari oficial de la UE "en els pròxims dies" i que els països membres transposin la llei i l'apliquin en un màxim de dos anys.

La nova norma té com a objectiu regular la intel·ligència artificial segons el nivell de perill que suposa. Els sistemes que presentin "riscos limitats" estaran subjectes a unes obligacions de transparència més laxes, mentre que els que suposin "riscos elevats" només es podran utilitzar sota autorització i complint una sèrie de requisits.

Eines que poden influir en la conducta dels individus o els sistemes de puntuació social quedaran prohibits perquè el seu risc es considera "inacceptable", així com aquells programes que utilitzen dades biomètriques per categoritzar persones en funció de la seva religió o la seva orientació sexual.

Només s'acceptaran excepcions en camps la defensa o la recerca, i sempre sota autorització judicial, com per exemple per prevenir amenaces terroristes o combatre el tràfic de persones.

En el cas dels sistemes d'intel·ligència artificial generativa, com ChatGPT, aquests hauran d'especificar si un contingut està generat a través d'intel·ligència artificial. En la norma també s'identifiquen sistemes de risc que només es podran comercialitzar si els desenvolupadors garanteixen que respecten els drets fonamentals.

Al mateix temps, la norma també busca impulsar la indústria europea davant potències com els Estats Units o la Xina.

Per assegurar el compliment de la llei, la UE crearà una oficina sobre intel·ligència artificial dins la Comissió Europea. En paral·lel, es designarà un panell d'experts independents que oferiran recomanacions a les institucions i també es crearà una taula amb representants de tots els estats membres per fer un seguiment de l'aplicació de la norma.

En casos d'incompliment, les empreses s'exposen a una multa que equivaldria a un percentatge del seu volum de negoci anual, una xifra que seria "proporcional" en el cas de les pimes i les empreses emergents.