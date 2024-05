El 45 % de no fumadors està exposat a tabaquisme passiu a les terrasses

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Al 73 % de la població li molesta respirar el fum ambiental del tabac i un 66 % estaria a favor d’augmentar les restriccions, tanmateix, el 45 % dels espanyols no fumadors està exposat al tabaquisme passiu en terrasses, bé sigui de cigarros convencionals o dels nous dispositius.

Així consta en els resultats preliminars del quart 'Estudi de tabaquisme passiu a Espanya' presentat aquest dimecres per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ), que també revela que el 12,5 % dels espanyols no fumadors està exposat al tabaquisme passiu en llocs de lleure tancats on hi pot haver nens, i malgrat les prohibicions per llei.

Els resultats de l’enquesta de Separ, presentada en vigílies del dia mundial sense fum (31 de maig), per la membre de l’àrea de tabaquisme de la societat Inmaculada Gorordo, ha estat realitzada sobre una mostra de 3.000 entrevistes telefòniques entre població de 16 i 80 anys a fi de conèixer la prevalença del tabaquisme passiu en cases, llocs d’estudi, feina i lleure.

Segons l’estudi, en llocs de lleure, com terrasses, el 52 % dels no fumadors estan exposats al fum ambiental del cigarro convencional i un 37 % al "fum" dels altres productes de tabac.

Si bé el 73 % dels enquestats diu sentir-se molesto i un percentatge similar (72 %) conèixer les limitacions legals vigents per fumar en llocs públics, només un 10 % ha presentat queixes en alguna ocasió per estar exposat al fum i un reduït 5 % ha rebut ajuda o informació mèdica per evitar aquest fum ambiental.

El 56 % dels fumadors de cigarros fuma a casa

El tabaquisme passiu també es dispara a casa. El 56 % dels fumadors de cigarros i el 60 % d’addictes a nous dispositius fuma a casa, la qual cosa constata que la prevalença ha pujat de forma significativa en els últims 13 anys fins 21 punts, del 8 al 19 %, segons l’expresident de Separ Carlos A. Jiménez.

I és que al 19 % de les cases espanyoles hi ha exposició al tabaquisme passiu i al 30 % de les cases, almenys una persona fuma, bé sigui tabac convencional o nous dispositius.

Quan es tracta de centres de treball, el 7 % de no fumadors admet respirar fum ambiental en l’empresa, sent l’hostaleria la que s’emporta el percentatge més alt (16 %), i l’empresa privada (7 %) per sobre de la pública (4 %).

Els treballadors d’hostaleria, set vegades més exposats

Quant als nous productes, el percentatge d’empleats no fumadors exposats en el lloc de treball també és més alt si es tracta d’hostaleria (22 %), mentre que en l’empresa privada i pública el nivell d’exposició és igual, el 3 %.

I és que l’hostaleria es porta la pitjor part, i els empleats no fumadors estan set vegades més exposats que la resta d’empleats d’altres sectors, segons el director del Pla Integrat d’Investigació del Tabaquisme de Separ, Juan Antonio Riesco.

Quant als centres educatius, el 7,5 % dels espanyols no fumadors que estudien estan exposats al tabaquisme passiu. I un de cada deu estudiants no fumadors està exposat al tabaquisme passiu en el seu centre educatiu.

Un altre aspecte que s’ha abordat en la jornada és el tabaquisme passiu en la infància i abans de nàixer. Segons el pneumòleg i expresident de Separ, el tabaquisme passiu en l’embaràs duplica el risc que els nens puguin morir durant l’embaràs o el primer any de vida.

"Se sap també que si la dona deixa de fumar en l’embaràs l’excés de risc desapareix", segons aquest expert, que ha xifrat en 750 nombre de morts fetals tardanes o el primer any de vida per tabaquisme passiu, "i per tant evitables".

Per la seua part, el president de Separ, Francisco García Río, ha destacat que la prevalença de tabaquisme va en increment en els últims anys, sobretot en dones i joves i en les noves modalitats de tabac. A Espanya moren cada any 63.000 ciutadans per tabac i un miler a l’any per exposició al tabaquisme indirecte, segons dades d’un estudi realitzat entre 2016 i 2022.

García Río ha instat a treballar amb Sanitat en una estratègia del Sistema Nacional de Salut en malalties respiratòries, on el tabac ocuparia un lloc especial en prevenció i control.

El secretari d’Estat, Javier Padilla, que ha inaugurat la jornada, ha posat èmfasi en què el Ministeri de Sanitat "no pot abandonar-se" que les polítiques de control de tabaquisme es facin de la mà d’empreses que es vulguin lucrar.

Padilla ha optat per mantenir "distància" entre el lobby i grups de pressió i els decisors polítics a l’hora d’adoptar mesures de prevenció i control.