Rússia 'descobreix' Lleida

Una adolescent d’Anglesola, Andrea Aiguadé Alisultanova, viatjarà aquest cap de setmana a Moscou per participar en els Jocs Mundials de Joves Compatriotes, un esdeveniment multiesportiu organitzat pel ministeri d’Esports rus i l’agència Rossotrudnichestvo que està dirigit als fills de compatriotes russos que viuen a l’estranger. Aiguadé, de 14 anys, és una dels dos espanyols que han estat seleccionats per formar part d’aquest esdeveniment esportiu i cultural, en el qual competirà en escacs i jocs per posar a prova les habilitats intel·lectuals.

La jove ha estat premiada amb aquest viatge per la seua participació activa en esdeveniments internacionals russos. De fet, Aiguadé va guanyar recentment un curs de dibuix que commemora el 225 aniversari del naixement del poeta Aleksandr Puixkin. En la seua obra, la jove d’Anglesola es va inspirar en el poema La noble espanyola, que va comparar amb el famós Don Quixot de Miguel de Cervantes. També va presentar un vídeo filmat a la Seu Vella en el qual parlava de la història de Lleida, la cultura i els costums catalans. La filmació es projectarà en diferents institucions russes per donar a conèixer la capital del Segrià i Catalunya.

De mare russa, Aiguadé sent una gran estima per aquest país. “Solem viatjar una vegada a l’any a Rússia per visitar la família, encara que ara és una mica més difícil. A l’Andrea li fa molta il·lusió participar en aquest esdeveniment esportiu i des de fa setmanes està impacient per anar a Moscou”, va explicar Angela Alisultanova, la mare d’aquesta jove.