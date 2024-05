Quant gastem en moda online i quines són les botigues favorites?

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els ciutadans gasten una mitjana anual de 460 euros en comprar moda 'online' el 2024, una xifra similar als 450 euros invertits l’any passat, segons les dades de l’informe presentat per Fashion Lab Elogia, la divisió especialitzada a les marques del sector moda digitalitzades de l’agència Digital Full Commerce Elogia.

En concret, els consumidors gasten en roba i complements amb una freqüència mitjana de 6,4 vegades a l’any, amb un tiquet de despesa mitjana que ascendeix a 72 euros per compra.

L’estudi revela una relació entre despesa i freqüència de compra, que permet definir tres tipologies de consumidor com són el recurrent (46%), intensiva (29%) i ocasional (25%).

El perfil recurrent és el que encaixa amb la freqüència de compra mitjana anual i la despesa mitjana per tiquet (6,4 vegades i 72 euros, mentre que l’intensiu, on figuren dones i els més joves, realitza una mitjana de 9,7 compres per any i el seu tiquet mitjà ascendeix a 118 euros. En els ocasionals s’engloba perfils sobretot femenins i les persones amb una mitjana de 41 anys.

D’altra banda, els 'ecommerce' de les marques de moda lideren la forma d’adquisició d’aquests productes, ja que sis de cada 10 internautes declara que fa compres per Internet de manera recurrent. L'ordinador (83%) juntament amb el mòbil (81%) són els dispositius més utilitzats.

No obstant, la botiga física s’ha convertit en un punt de confiança per als compradors, ja que els internautes prefereixen comprar en botigues que venguin per Internet i comptin també amb un punt físic (42%), especialment per a ocasions en què vulguin emprovar-se la roba (56%) o per estalviar-se els alts costos d’enviament (40%) d’algunes marques.

Respecte als canals de recerca de productes de moda, prenen rellevància els oficials de les marques, com els webs (59%) i les xarxes socials (21%), mentre que els 'marketplaces' (33%) com Amazon continuen sent rellevants, especialment per als homes, per oferir millors preus i més varietat de productes.

D’aquesta forma, Instagram (39%) es posiciona com la més rellevant per descobrir noves marques, dissenyadors i tendències, mentre que TikTok (25%) emergeix com un canal fonamental, que pot fer la competència, especialment entre els més joves. Al contrari, els blogs i fòrums personalitzats (8%) continuen perdent força com a 'trend setters’ i font d’informació.

Així, en l’'ecommerce' de moda, les desepeses d'enviament econòmiques (31%) s’han convertit en un factor clau per a la compra 'online', guanyant posicions respecte a l’any passat.

Zara, Shein i Zalando, lideren el mercat 'online'

Per marques, Zara, el vaixell insígnia del Grup Inditex, és la primera marca que el consumidor de moda online té al cap amb el 54%, superant Amazon (44%), sent la marca que més creix en notorietat espontània aquest 2024. A aquestes el segueixen Zalando (42%) i el Corte Inglés (33%).

A l’hora d’adquirir productes, Zara (25%) lidera la classificació, seguida de prop per Shein (23%) i Zalando (17%), convertint-se en les marques favorites del comprador de moda 'online'. Aquestes marques tenen 'funnels' robustos i l’asiàtica és la que millor converteix en compra.

Pel seu costat, H&M i Mango també són rellevants en el sector, però pateixen pèrdua de consideració de compra respecte a 2023 i no acaben de fidelitzar els seus clients. Així, viuen baixades substancials (H&M -26% i Mango -36%) en comparació a 2023, en aquella última fase del funnel.

D’altra banda, Shein, Zalando i Kiabi són les marques de moda amb un perfil d’imatge més clar i amb trets diferencials. Així, la firma asiàtica ofereix grans ofertes i descomptes amb una àmplia varietat de productes i marques, alhora que costos d’enviament econòmics i programes de fidelització.

Per la seua part, Zalando com a 'marketplace' és sinònim d’ofertes i descomptes davant d’una àmplia varietat de productes i marques, mentre Kiabi representa bons preus, descomptes i àmplia oferta de talles. A aquestes tres marques el segueix Zara, que es posiciona com una marca 'trendy' amb un web fàcil i intuïtiu que ofereix enviaments ràpids.

Finalment, l’estudi identifica tres grans territoris en els quals es posicionen les marques de moda 'online': marques amb productes de qualitat, amb bons preus i descomptes, i que destaquen en les últimes tendències i moda.

D’aquesta forma, Shein capitalitza els bons preus i les ofertes/descomptes, situant-se ajunto en aquest territori H&M i Kiabi, mentre que Adolfo Domínguez capitalitza la qualitat, lluny de tenir bons preus juntament amb Uniqlo, Cortefiel, Salsa, Pepe Jeans i Purificación García. Mentre que Zara aconsegueix capitalitzar les últimes tendències, juntament amb Mango i Bimba i Lola.