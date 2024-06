Augmenten les ITS a Catalunya a l'utilitzar-se menys el preservatiu

La incidència d’infeccions de transmissió sexual (ITS) com la clamídia, la gonorrea o la sífilis ha augmentat en els últims anys, segons va explicar ahir el director general d’Addiccions, el VIH, ITS i Hepatitis Víriques del departament de Salut, Joan Colom, en el marc de la XV Jornada d’Actualització en Infeccions Transmissibles Sexualment que va tenir lloc a la facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL). Colom va atribuir aquest increment a la detecció de persones asimptomàtiques mitjançant cribratges. Així mateix, va apuntar a un canvi en les conductes sexuals dels joves com la reducció de l’ús del preservatiu o el fenomen del chemsex −consum de drogues per facilitar o intensificar l’activitat sexual−.

D’altra banda, els experts constaten una estabilització i disminució “important” del VIH en els últims 10 anys. Una de les raons per les quals Colom considera que han augmentat les ITS és l’increment en el nombre de cribratges entre la població. A Catalunya es porten a terme 450.000 tests ràpids del VIH i altres ITS a l’any. La intenció, segons Colom, és incidir encara més en aquestes proves perquè els pacients asimptomàtics rebin tractament com més aviat millor. Actualment, el departament de Salut distribueix més de 2 milions de preservatius de forma gratuïta i ha habilitat unes 400 màquines que donen accés a una caixa de tres preservatius a un preu “acceptable”. Tot i així, els experts han constatat una disminució en l’ús d’aquest producte. Colom va apuntar que es preveu duplicar el nombre de màquines existents, una mesura que anirà acompanyada de polítiques educatives sexuals. Excepte en el cas de la clamídia, una malaltia més freqüent en dones, les ITS han augmentat en homes de 20 a 40 anys que tenen sexe amb altres homes.

Innovació al prevenir i diagnosticar aquestes infeccions

■ Pel que fa a les novetats en el camp de la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, el director general d’Addiccions, el VIH, ITS i Hepatitis Víriques de la conselleria de Salut, Joan Colom, va fer referència al fàrmac Profilaxi Preexposicional (PrEP) que es va introduir a Catalunya fa 3 anys. Va assenyalar que es tracta d’una eina preventiva “molt rellevant” contra el VIH, una infecció que ha descendit considerablement en l’última dècada. Així mateix, va fer referència a l’autotest com una de les millores en el diagnòstic de les ITS. En aquest cas, és la mateixa persona la que recull i es fa la prova per després enviar-la a un laboratori.