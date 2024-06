El lleidatà Lluís Sánchez, guanyador d'Eufòria 2024

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El lleidatà Lluís Sánchez es va erigir ahir a la nit en flamant vencedor de la tercera edició del concurs Eufòria, de TV3. El cantant, veí d’Artesa de Lleida, que ahir a la nit va emocionar el públic amb la seua interpretació de Que boig el món, de Lax’n’Busto, va estar acompanyat a distància per una cinquantena de paisans que es van reunir al teatre municipal d’Artesa per seguir la final d’ahir. “Vull fer l’actuació de la meua vida”, va dir el lleidatà abans de tancar les interpretacions de l’edició amb Wrecking Ball,de Miley Cyrus. “Si em voteu, us prometo entrepans a la sortida”, va fer broma abans d’assegurar que “estic molt content d’haver arribat fins aquí, i si guanya la Maria també seré molt feliç. Visca Eufòria, Lleida, Catalunya i la mare que us va parir”, va exclamar.

A més d’un contracte discogràfic, el Lluís va guanyar un viatge a Miami per rebre una masterclass i conèixer els estudis de Universal Music, així com actuar en la pròxima edició del Share Festival, a Barcelona. A més, serà l’intèrpret de la pròxima cançó de l’estiu de TV3 i els presentadors de les gales, Miki Núñez i Marta Torné, van donar a conèixer que tots els concursants de l’edició gravaran una cançó per al pròxim disc de La Marató.

Els presentadors van revelar que els 400.000 vots rebuts van trencar el rècord de les tres edicions anteriors.