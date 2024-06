Nou fàrmac contra el càncer de mama més agressiu

detail.info.publicated Redacció

Una investigació del International Breast Cancer Center-Pangaea Oncology de Barcelona ha demostrat l’eficàcia del fàrmac trastuzumab deruxtecan per tractar el càncer de mama HER2+ metastàtic no operable. És una de les tipologies més agressives que existeixen d’aquesta malaltia i representa a prop del 15% del total de casos de càncer mamari diagnosticats. L’equip d’investigadors ha desenvolupat un assaig que ha inclòs 524 pacients.

El 67% de les persones que han pres aquest nou medicament han seguit amb vida tres anys després. A més, també s’ha registrat una mitjana de supervivència global de 52 mesos, la més llarga reportada fins ara en aquest subtipus de càncer de mama. El treball s’ha publicat a la revista Nature Medicine.

El trastuzumab deruxtecan (T-Dxd) és un fàrmac que permet tenir un control de la patologia molt superior als provats fins ara. Segons els responsables del treball funciona com un “cavall de Troia”, ja que està dissenyat per enganyar les “defenses enemigues”, creuar “les muralles cel·lulars” i, una vegada dins d’aquestes, deixar anar els seus “soldats” per combatre el tumor des de dins. El medicament està compost per una proteïna (trastuzumab) que porta en “la motxilla” un tipus de quimioteràpia oculta (deruxtecan) que les cèl·lules tumorals no detecten.