Projectes educatius de premi

Cinc centres educatius de les comarques lleidatanes es van proclamar vencedors dissabte passat a la final dels mSchools Awards 2024 que es va celebrar al Museu Marítim de Barcelona. El concurs insta alumnes i professors a presentar propostes educatives transformadores amb l’ús de les noves tecnologies com a principal eix per abordar diferents inquietuds. El Col·legi Santa Anna de Lleida va ser el guanyador en la categoria Scratch Challenge amb el projecte Cuida’ls avui per viure un demà, en el qual s’incideix en la importància de protegir la biodiversitat del planeta centrant-se especialment en els animals més característics dels diferents països d’origen de les famílies de la classe.

Mentrestant, els alumnes de l’Escola Minyons d’Urgell de Fondarella van ser els guanyadors en la categoria Micro:Bit amb La caixa de contes, una proposta que va sorgir d’una necessitat dels estudiants d’Educació Infantil, que van demanar als de Cicle Superior poder tenir a l’aula “un racó que expliqui contes”. A partir d’aquest repte, han creat una caixa de contes amb una placa micro:bit. Per la seua part, el projecte Mobilitza’t (sic) de l’escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa va ser el guanyador en la categoria Scratch Challenge sobre l’ús i l’abús dels telèfons mòbils entre els joves a través d’un joc per facilitar la recerca d’alternatives de lleure saludables. En la categoria Mobile Histoy Map va ser guanyadora la proposta de l’Escola Pompeu Fabra de Mollerussa amb el projecte Els Canals d’Urgell. Camins d’aigua, una manera de prendre consciència de la necessitat de fer un ús responsable de l’aigua i conèixer aquesta estructura del patrimoni. També ho va ser la dels joves del Centre Educatiu El Segre, de justícia juvenil a la partida de Rufea de Lleida, que es van alçar amb el premi pel treball Redescobrim els edificis de Lleida sobre les construccions més emblemàtiques de la capital del Segrià.