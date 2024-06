Els lleidatans destinarem 418 euros a la compra de tecnologia per crear una 'llar intel·ligent'

Els lleidatans estaríem disposats a invertir una mitjana de 418€ en l'adquisició de dispositius tecnològics que contribueixin a crear una llar intel·ligent, segons recull l'informe “La tecnologia s'instal·la a la llar” elaborat pel Grup Mutua Propietarios per a conèixer la penetració d'aquests utensilis en el nostre dia a dia.

I és que, només un 28% dels lleidatans considera que viu en una ‘llar intel·ligent’, una percepció que millora als habitatges unifamiliars o més amplis, i que empitjora a les llars amb membres de major edat o amb menors ingressos. Per això, un de cada 4 lleidatans assegura que adquirirà, almenys, un aparell intel·ligent més en un futur pròxim.

D'acord amb l'informe, els robots de neteja (35%); els altaveus intel·ligents amb assistència virtual (33%) i els sistemes de seguretat intel·ligents (27%) són els aparells amb major presència a les llars lleidatanes amb especial incidència en aquells més joves. Destaca l'aparició dels robots de companyia, que ja es troben en un 1% dels habitatges

“Mentre que els robots i el altaveus aconsegueixen una penetració ja elevada; comença a estendre's la utilització de sistemes de seguretat, llums i rentadores intel·ligents, mentre que els ‘androides’ de companyia comencen a fer-se un espai a les llars i, en un futur pròxim, un de cada deu lleidatans afirma que adquirirà un acompanyant virtual”, explica Laura López, Subdirectora General Estratègia, Clients i Canals Alternatius del Grup Mutua Propietarios.

Reduir la càrrega domèstica

Encara que hi ha poca predisposició a invertir en aquesta mena d'utensilis -només un 25% admet estar interessat-, els lleidatans sí que reconeixen els seus avantatges, entre els quals destaquen les millores en estalvi energètic (54%); la comoditat (35%); la seguretat (27%); la sostenibilitat (17%) o la reducció de la càrrega de les tasques domèstiques (22%).

De fet, l'informe del Grup Mutua Propietarios apunta al fet que un 37% dels lleidatans valoren de manera positiva com aquests electrodomèstics li faciliten el dia a dia; i un 40% destaca l'aportació de la intel·ligència artificial per a evitar fer tasques que no agraden.

Per contra, el preu d'aquests electrodomèstics (61%) i la falta d'intimitat (28%), són els principals factors en contra de la tecnologia a la llar. En concret, un 37% dels lleidatans no confia que els aparells guardin la seva intimitat; més de la meitat (51%) considera perillós tenir tants dispositius que funcionen amb intel·ligència i artificial, i un 60% assegura tenir la sensació que, quan utilitzen tecnologia, està ‘regalant les seves dades’.

“En un país on està generalitzat l'ús de cortines i persianes per a, a més de controlar la llum i la temperatura, mantenir la privacitat, la irrupció de la tecnologia a les llars està influint en la nostra percepció i la seva gestió, provocant una sensació de falta d'intimitat”, explica Laura López Demarbre