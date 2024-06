'Nova Tàrrega' celebra 80 anys amb un especial

Nova Tàrrega, del Grup SEGRE, publica avui un especial dedicat a commemorar el seu 80è aniversari. Es tracta d’una publicació de 116 pàgines en la qual el setmanari ha augmentat el format per oferir informacions més àmplies i fotografies de més mida. La directora de la publicació, Laia Pedrós, va reconèixer que “editar setmana rere setmana una revista no és tasca fàcil i molt menys ho era fa 80 anys, quan no hi havia telèfons, internet ni xarxes socials.. A més, fer-ho en un àmbit tan local suposa un exercici de responsabilitat molt més gran i del qual Nova Tàrrega ha pogut fer bandera gràcies a la implicació i el compromís dels centenars de persones que han format part del projecte des del 1944, quan va nàixer la capçalera de la mà de Francesc Camps”. En aquestes vuit dècades, Nova Tàrrega ha publicat més de 4.000 números.