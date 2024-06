La Mariola, dins d'un pla que tractarà la pobresa infantil

El barri de la Mariola de Lleida ha estat escollit perquè participi en un programa de la Generalitat per abordar la pobresa infantil en què participaran també el Nucli Antic de Manresa, el barri de Sant Roc de Badalona, el Pont Major de Girona i el Barri Vell de Tortosa.

El departament de Drets socials destinarà un total de 3,4 milions d’euros (3.462.799 euros) a projectes d’entitats per tractar aquesta problemàtica en aquests cinc barris de Catalunya.Aquesta nova línia de subvencions per als anys 2024 i 2025 s’emmarca dins de l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya, aprovada el mes d’abril.El document de la Generalitat contempla mesures a curt, mitjà i llarg termini per reduir les xifres actuals i millorar el benestar i la qualitat de vida dels infants i adolescents.El departament de Drets socials preveu que les entitats del tercer sector puguin presentar sol·licituds en les properes setmanes.

Amb el barri lleidatà hi participaran un de Manresa, un de Badalona, un Girona i un de Tortosa

Concretament, les iniciatives se centraran en la millora del rendiment educatiu dels nens i els adolescents; el foment i promoció d’hàbits per a una alimentació saludable; la seua participació en activitats d’educació en el lleure, i l’acompanyament a les famílies per a l’obtenció d’ajuts i prestacions.Les persones destinatàries d’aquests programes experimentals han de ser nens i adolescents menors de divuit anys d’edat.A més, per poder garantir una implementació eficaç del programa pilot i obtenir evidències, la identificació dels cinc barris participants en aquest programa de la Generalitat s’ha fet atenent diferents graus de pobresa i tenint en compte característiques sociodemogràfiques i territorials específiques (àrees urbanes i rurals, població migrant...), així com la presència de serveis i recursos disponibles especialitzats en infància.

Un pressupost que encara no té una assignació concreta

■ El pressupost per a aquest programa permetrà finançar projectes que estiguin alineats amb l’Estratègia i que incloguin accions per realitzar un bon abordatge contra la pobresa infantil, tot i que encara no hi ha una assignació concreta d’aquests 3,4 milions d’euros per a cada barri escollit.Concretament, les iniciatives per a aquesta empresa s’hauran de centrar en la millora del rendiment educatiu dels nens i els adolescents, el foment i la promoció d’hàbits per a una alimentació saludable i de la pràctica de l’activitat física, la seua participació en activitats d’educació en el lleure i el suport i acompanyament a les seues famílies per a l’obtenció de determinats ajuts i prestacions i el seu empoderament en el desenvolupament de les diverses funcions parentals.