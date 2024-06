Dos tècnics han començat aquesta setmana a afinar i harmonitzar el nou orgue de la Catedral Nova de Lleida, el gran instrument de segona mà cedit per la fundació japonesa Ueno-Gauken que s’està muntant al temple, peça per peça, des de principis del mes de maig passat. S’estima que aquest últim procés durarà uns dos mesos i que l’instrument estarà a punt el diumenge 29 de setembre per al seu primer concert.