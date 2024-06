Dos de cada tres treballadors oculten la seua orientació sexual

detail.info.publicated ep

Dos de cada tres persones (62%) oculten la seua orientació sexual o identitat de gènere per por de la discriminació, una de cada tres (36%) ha escoltat acudits o comentaris negatius i el 31% assegura que s'ha sentit discriminada a la feina, segons s’ha posat de manifest durant la jornada 'Planes LGTBI+: novedades para empresas más inclusivas', organitzada per Grant Thornton.

En la trobada s’ha recordat la importància de la recent Llei 4/2023, d’aplicació per a empreses de més de 50 empleats, que té per objectiu fomentar la diversitat i la integració en les companyies del col·lectiu LGTBI+.

"El recurs més important del qual disposen les companyies és el seu capital humà. Com a reflex de la realitat social, les plantilles són cada vegada més plurals i diverses, la qual cosa obliga a les companyies, més fins i tot que aquestes legislacions, a ser capaços de donar resposta a les necessitats de les plantilles i a crear entorns de treball diversos, inclusius i segurs per atreure i fidelitzar el talent", ha argumentat la directora de Laboral de Grant Thornton, Cristina Orejas Martínez.

Encara que s’ha avançat bastant en matèria de LGTBI+ al país, certes dades haurien "de fer-nos reflexionar sobre que cal continuar treballant", ha afegit l’advocada de l’equip Jurídico-laboral de Grant Thornton, Marga Guitart, qui ha compartit dades que revelen que la integració en general i la del col·lectiu LGTBI+ és positiva per a les empreses ja que el 44% de les persones d’aquest col·lectiu reporta un augment en la seua productivitat després de visibilitzar-se en les seues companyies i el 45% de les plantilles donen suport activament a la diversitat LGTBI+.

A més, durant la xarrada impartida per les expertes de Grant Thornton, s’han detallat les diferents normatives nacionals i internacionals que s’han anat aplicant en les últimes dècades, amb el focus posat en la més recent, la Llei 4/2023.

Entre els principals objectius de la nova legislació es troben la recerca de la igualtat en l’ocupació, la implantació d’indicadors sobre igualtat, la posada en marxa de campanyes divulgatives o la creació de codis ètics i protocols. La legalització preveu diferents àmbits d’actuació, com facilitats d’accés a l’ocupació, clàusula d’igualtat de tracte, accions de formació i sensibilització, el foment d’entorns laborals diversos o fins i tot la implementació de règims disciplinaris o protocols d’assetjament.

"Tot i que encara no s’hagi publicat el reglament de la nova legislació, la normativa ja ha entrat en vigor, per la qual cosa recomanem a les empreses implementar mesures a favor de la diversitat, no només en matèria LGTBI+, sinó com a part d’una estratègia que combati tota classe de discriminació", ha assegurat l’advocada de l’equip Jurídico-laboral de Grant Thornton, Jana Saez.

Per la seua part, Guitart ha indicat que "per complir aquestes exigències i posar en marxa iniciatives a favor de la diversitat, les empreses, abans de res, no haurien de dur a terme un diagnòstic previ, per conèixer molt bé les seues circumstàncies i aplicar les mesures més eficaces".

En aquest sentit, les organitzacions, per exemple, poden desenvolupar polítiques de tolerància zero que tenen el 82% de les companyies a través dels seus codis ètics. Altres pràctiques de gran impacte són la sensibilització i el foment de referents LGTBI+. De fet, el 75% de les empreses ofereix formacions específiques de sensibilització i el 57% té referents LGTBI+ visibles en càrrecs directius.

Codi ètic als proveïdors

D’altra banda, el 83% de les empreses crea aliances amb altres organitzacions per treballar en la diversitat LGTBI+, una iniciativa també de gran utilitat. A més, el 81% de les empreses participa en fòrums i estudis sobre diversitat i igualtat en matèria de LGTBI+, mentre que el 64% dona suport obertament a la inclusió en les seues comunicacions externes.

"Tanmateix, encara queden altres pendents com disposar un argumentari intern, requerir un codi ètic a proveïdors, desenvolupar suports específics a persones trans o marcar un pla d’acció amb objectius específics", recorda Jana Saez.

Sobre això, Guitart subratlla que "el foment de la diversitat i la integració LGTBI+ suposa grans beneficis per a les companyies, com l’impuls a la innovació i a la sostenibilitat, l’increment de la motivació i el compromís del personal, i l’augment de la productivitat i la competitivitat".