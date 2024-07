Reconeixement al Grup Borges pel seu suport a la cultura

La Fundació Catalunya Cultura ha atorgat el segell Impulsa Cultura a Borges International Group, Marles i Aena pel seu compromís amb la cultura. Aquest reconeixement, que té una vigència de tres anys, ha estat concedida a Borges perquè des de fa anys col·labora amb el món de la cultura a través del patrocini d’entitats i iniciatives culturals per promoure valors amb què s’identifica com la tradició, les arrels, la innovació i l’estil de vida mediterrani. El president executiu del grup, David Prats, va destacar que des de Borges “volem generar un impacte social positiu en les comunitats en les quals operem” i també aposten per “organitzar accions vinculades a propostes culturals”, com per exemple el projecte Mas de Colom-Casa Borges, on reivindica el patrimoni i la cultura,