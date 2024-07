Càritas alerta de l'augment de la pobresa entre els ciutadans més joves

Les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya van atendre gairebé 250.000 persones repartides en 99.535 llars durant el 2023, una xifra lleugerament inferior (-1%) a la de l’any anterior. En més de la meitat d’aquestes llars (54%) vivien nens i una proporció considerable de les famílies eren monoparentals (22% del total). Aquestes dades es desprenen de la memòria de l’any passat que l’entitat va presentar ahir a la Seu d’Urgell i reflecteixen un increment de la pobresa entre la població més jove i una transmissió intergeneracional d’aquesta situació. El document també revela que el 79% de les llars ateses es troben en una situació de pobresa greu. Així mateix, una de cada dos famílies acompanyades no viu en un habitatge digne i el 22% dels usuaris pateixen una situació de precarietat laboral “que no els permet cobrir les necessitats bàsiques”.

Càritas Catalunya va alertar que les desigualtats i les diferències entre classes han anat augmentant de forma considerable en els últims anys. Marta Fortuny, coordinadora d’Àmbit Social de l’entitat, va afirmar que la disparitat “és set vegades més alta ara que fa deu anys”. En aquest sentit, va assenyalar que les crisis del 2008, de la covid-19 i la que es deriva de l’escalada de preus de l’últim any continuen molt presents entre les famílies amb menys recursos i que l’habitatge és un dels principals problemes estructurals. La presentació es va tancar amb les propostes per revertir aquesta situació, que l’organització creu que s’han de basar en l’accés i manteniment d’un espai digne per viure, garantir la bona administració i la protecció social, el suport a les famílies amb menors i unes condicions laborals decents.