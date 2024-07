La falta de voluntaris i la sequera, els principals desafiaments de la Transsegre

La Transsegre de Balaguer, una de les festes més emblemàtiques de la comarca de la Noguera i per extensió de Catalunya, ha estat un punt de trobada per a navegants i espectadors des de fa gairebé quatre dècades. Aquesta celebració, que combina tradició i diversió, ha enfrontat diversos desafiaments al llarg dels anys, però un dels més recents i preocupants actualment és la falta de voluntaris.

La Transsegre va néixer fa 39 anys com una iniciativa local per fomentar la participació comunitària i l’ús recreatiu del riu Segre. Des dels seus inicis, la festa ha atret centenars de participants que, amb embarcacions casolanes, descendeixen el riu en un ambient festiu i competitiu. Aquesta tradició ha esdevingut un símbol de germanor i col·laboració entre els habitants de Balaguer i els municipis veïns.

Desafiaments Recents

En els darrers anys, la Transsegre ha hagut de fer front a diversos obstacles. La sequera de l’any passat va obligar a cancel·lar l’esdeveniment, i aquest any, tot i que el cabal del riu ha millorat, la festa ha hagut de reduir el seu recorregut i limitar el nombre de participants. Aquestes mesures han estat necessàries per complir amb les exigències de les autoritats i garantir la seguretat dels participants.

La Falta de Voluntaris

Un dels problemes més greus que afronta la Transsegre és la manca de voluntaris. Segons Gemma Guarné, presidenta de l’organització, la falta de voluntariat és una de les principals dificultats que suporten. Aquesta situació ha obligat a l’organització a reduir el nombre d’embarcacions participants (100) i a concentrar l’esdeveniment en un sol dia, en lloc dels dos dies tradicionals. Segons Guarné, és un format que ha vingut per quedar-se.

A més, la presidenta explica que no només han patit aquesta limitació: “les autoritats ens posen cada vegada més traves burocràtiques per accedir al tram entre Camarasa i Sant Llorenç, ja que es tracta d’una reserva natural salvatge. La nostra petita associació no pot assumir elaborar el pla d’autoprotecció que ens exigeix l’administració”.

La falta de voluntaris no només afecta la logística de la festa, sinó que també podria posar en perill la seva continuïtat. Els voluntaris són essencials per a tasques com la neteja del riu, l’assistència als participants i la coordinació de les activitats. Sense ells, és difícil mantenir l’esperit comunitari que ha caracteritzat la Transsegre des dels seus inicis.