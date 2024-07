Alerten que tres cremes solars no arriben al SPF que indiquen al seu envàs

detail.info.publicated Redacció

Com cada estiu, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat el seu comparador de cremes solars. Aquest any, han seleccionat 21 productes solars corporals amb protecció alta o molt alta, en loció o esprai.

La selecció s’ha fet entre les marques més importants de supermercat i drogueria (Nivea, Garnier Delial, Babaria, Ecran denenes), farmàcia i parafarmàcia (Isdin, Avène, Eucerin, La Roche Posay, Mostela, Heliocare). Les marques blanques estan representades per Science de Carrefour, Deliplus de Mercadona i Cent de Lidl. També mostrem alguna marca d’alta perfumeria, com Biotherm.

Totes les cremes s’han sotmès a proves exhaustives en un laboratori certificat i independent. Per determinar la qualitat, s’ha comprovat si el SPF i RAÏM són realment el que indiquen. Però no és l’únic que hem estudiat: també s’ha fet una revisió de l’etiquetatge, s’ha mirat si tenen ingredients nocius o sospitosos de ser-ho tant per a la salut com per al medi ambient i, finalment, un grup d’usuaris han valorat les seues propietats com a cosmètics puntuant el que els agrada més i menys.

3 cremes no donen la protecció que anuncien

Al laboratori, analitzem els productes segons el protocol de l’ICRT (International Consumer Research & Testing). Per determinar la protecció real, utilitzem el mètode HDRS (Espectroscòpia de Reflectancia Difusa Híbrida). Consta de dos parts: un mètode in vivo, en el que s’aplica als subjectes un protector solar, i un mètode in vitro, en el qual els mesuraments es realitzen en una làmina de plàstic. Aquesta combinació ens permet realitzar els nostres mesuraments sense posar en perill la pell dels subjectes d’assaig (aquest mètode està en via de constituir-se com ISO el 2025).

Tres productes no han superat el nou mètode HDRS. Els hem tornat a analitzar i aquesta vegada s’han sotmès a les proves segons les normes ISO habituals. Els resultats confirmen les primeres dades: no donen la protecció que indiquen en el seu etiquetatge, i són:

Ecran Denenes Leche protectora infantil per a pells sensibles i atòpiques SPF 50+, esprai pistola de 270 ml. No compleix ni el SPF ni el RAÏM indicats.

protectora infantil per a pells sensibles i atòpiques 50+, esprai pistola de 270 ml. No compleix ni el ni el RAÏM indicats. Nivea Sun Kids Ultra protegeix & cuida SPF 50+, tub de 150 ml. No compleix el SPF indicat.

Ultra protegeix & cuida 50+, tub de 150 ml. No compleix el indicat. Cien Sun (de Lidl ) Crema solar infantil SPF 50, tub de 100 ml. No compleix el SPF indicat.

No són productes insegurs, però correspondrien a un etiquetatge SPF 30, que, sent un factor alt, no és l’anunciat.

L’OCU ha informat els fabricants dels resultats dels seus productes i ho han denunciat a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), sol·licitant que realitzi les comprovacions necessàries i les faci públiques perquè els consumidors puguin realitzar una compra informada.