Els metges diuen que la causa més probable de la hipoglucèmia greu de Mainat seria l'administració d'insulina

L'exdona de Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, al banc dels acusats de l'Audiència de Barcelona abans del judici per intent d'assassinat al productor televisiu.Jordi Borràs / ACN

Els metges de l'Hospital Quirón on Josep Maria Mainat va ingressar després de patir una hipoglucèmia greu diuen que la causa més probable d'aquesta seria l'administració d'insulina. "La primera causa en aquest cas amb moltíssima diferència respecte a la segona seria la insulina", ha declarat el doctor F.C, especialista en medicina interna, en el segon dia del judici a l'Audiència de Barcelonacontra l'exdona de Mainat, Angela Dobrowolski, per intent d'assassinat pels fets ocorreguts la matinada del 22 al 23 de juny del 2020. També ha declarat una amiga que ajudava de tant en tant el matrimoni i que va acudir a la casa perquè Dobrowolski va trucar-li. En arribar-hi, ha recordat com ell va dir-li des de l'ambulància: "M'ha volgut matar".