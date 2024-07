T’ha afectat la caiguda de Microsoft que afecta el sistema informàtic d’AENA? Això és el que pots reclamar

El recent error en un programa de ciberseguretat de Crowdstrike, proveïdor de Microsoft, ha causat problemes globals, afectant nombrosos sectors empresarials, incloent el sistema informàtic d’AENA. Aquesta incidència ha provocat alteracions en els sistemes de facturació i informació al viatger, la qual cosa podria resultar en retards o cancel·lacions de vols als aeroports d’Espanya.

Drets dels viatgers afectats

Si el teu vol ha estat cancel·lat a causa d’aquest fallo, tens dret a diverses compensacions segons l’article 8 del Reglament Europeu 261/2004. Les aerolínies t’han d’oferir:

Reemborsaments del bitllet: En un termini màxim de set dies.

Transport alternatiu: Fins a la teua destinació final en condicions comparables el més ràpidament possible o en una data posterior que et convingui.

Menjar i beguda: Durant l’espera.

Allotjament en hotel: Si és necessari, juntament amb el transport fins el mateix.

En cas de retard de cinc hores o més, pots optar per la devolució de l’import del vol o un vol alternatiu en dates acordades amb l’aerolínia.

Informació i assistència

Les aerolínies estan obligades a informar-te sobre els teus drets en cas de cancel·lació o denegació d’embarcament. Segons l’article 14 del Reglament Europeu 261/2004, han de proporcionar-te un imprès amb les normes de compensació i assistència, i assegurar-se que aquesta informació sigui visible al taulell de facturació.

Accions de FACUA

FACUA-Consumidors en Acció recomana als afectats que acudeixin a l’associació per avaluar el seu cas concret i realitzar les accions necessàries en defensa dels seus drets. Si el teu vol va sortir a l’hora prevista però no vas poder embarcar a causa de problemes derivats del fallo informàtic, serà necessari determinar la responsabilitat de les entitats involucrades.

FACUA també aconsella els afectats per cancel·lacions de vols d’altres aerolínies, com Tarom, que reclamin indemnitzacions. A més, els afectats per incidents com l’incendi al ferri que cobria la ruta València-Palma poden reclamar el reembors o un altre transport.