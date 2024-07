Bacanal de Iesso amb 700 patricis

La comissió de la Bacanal de Iesso, la festa romana de Guissona, va introduir aquest any el gelat de poció màgica per combatre l’onada de calor. La iniciativa va ser ben rebuda pels gairebé 700 patricis que van participar en la celebració que cada any posa punt final a una setmana de festejos. Quant al concurs d’oratòria, els guanyadors van ser Núria Pujol, de la localitat veïna de la Morana, i Marc Gomà, de Guissona. Ells són des d’ahir els nous Cèsar i Cleòpatra i seran els encarregats de presidir la pròxima edició del Mercat Romà.

El fundador de la Bacanal, Miquel Parramon, va destacar l’elevat nivell dels discursos presentats, especialment el de Traga, Albert Roca, un exmembre dels Margeners de Guissona, que va presentar el seu discurs amb una coreografia de quatre pilars. Durant la nit es van repartir també 650 pintallavis per a la guerra de petons, i iogurts que s’havien de menjar de cap per avall sense mans i sense cullera. L’edició número 29 de la Bacanal va finalitzar passades les 10 del matí d’ahir.L’espectacle de l’Escola de Dansa Montse Esteve va obrir a les 22.00 hores de dissabte a la plaça Major la nit de la Bacanal. Fa 27 anys consecutius que Montse Esteve organitza el muntatge, que aquest any va estar dedicat a l’aire. Així, la coreografia va presentar un cos de 12 ballarines i un ballarí embolicades en una tela blanca de 20 metres quadrats que va fer les delícies del públic. A més, després de l’espectacle, els convocats a la Bacanal es van concentrar al Portal de l’Àngel i, després dels focs artificials, van caminar fins al parc de l’Estany, on es va celebrar la festa, que va nàixer entre un grup d’amics vestits de romans que volien donar difusió als treballs de les excavacions de la ciutat romana de Iesso que porten a terme la UAB i el Museu de Guissona.