L’estació de ferrocarril de Lleida és un edifici d’estil neoclàssic obra de l’arquitecte Adolf Florensa que va ser construït el 1927. La seua estètica no va tenir canvis significatius fins que es van executar les obres per a l’arribada del AVE, que van comportar la instal·lació l’any 2003 d’una gran marquesina sobre les vies l’altura de la quals supera la de l’estació, la qual cosa va provocar crítiques pel seu impacte visual.

L’antiga passarel·la de pedra va ser substituïda el 2002 per l’actual, construïda alhora que les grans marquesines.Elena Vallès

La passarel·la en l’actualitat.Magdalena Altisent.

El AVE també va provocar la demolició de la vella passarel·la per als vianants de pedra que connectava Pardinyes amb la plaça Ramon Berenguer IV i la seua substitució per l’actual, d’estructura metàl·lica. Així mateix, es va construir un edifici annex, de menor altura, a l’extrem més pròxim al riu, i un pàrquing subterrani, a sobre del qual hi havia d’haver un centre comercial que, com tants altres projectes, va quedar en res per la crisi.

Imatge de les primeres obres motivades pel AVE, que va entrar en servei el 2003.Lleonard Delshams

Aquestes actuacions i les vinculades a la prolongació de Príncep de Viana cap al pont sobre el riu inaugurat el 2010 van comportar canvis a la plaça Ramon Berenguer IV. Ara, el seu entorn està vivint una altra transformació després de l’inici de les obres de la nova estació d’autobusos que estarà ubicada als Docs i l’entorn de la Meta, i encara serà més gran si el denominat pla de l’estació acaba sent una realitat, ja que l’actual -el primer va ser aprovat fa gairebé 20 anys- preveu un gran centre comercial i el cobriment de les vies.