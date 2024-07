Mor l’humorista, actor i músic Miguel Vigil, conegut pels seus papers en 'Cuéntame' o 'La que se avecina'

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

L’humorista, actor i músic Miguel Vigil ha mort als 68 anys, segons ha anunciat Unió d’Actors i Actrius en el seu perfil a X. "Traslladem el nostre més sincer condol als familiars i amics de l’artista", ha compartit l’entitat.

En la seua pàgina web, l’actor reconeix que es va fer artista perquè no li agradava "estudiar ni treballar" i "posteriorment va dubtar entre fer-se actor, humorista, cantant, guitarrista, compositor, escriptor" i al final, va decidir "ser una mica de tot". Ell mateix afirmava que no sap si és polifacètic o dispers.

L’actor va començar en la interpretació per "pura casualitat", com apunta en la seua pàgina web, fent petites col·laboracions en curtmetratges i en sèries com 'Cuéntame', 'La que se avecina', 'Centro médico' i 'El ministerio del tiempo’.

La seua trajectòria professional va començar a 'Un, dos, tres... ', la seua primera aparició en un programa de televisió. El 1989, va formar el grup còmic musical Acadèmica Palanca, amb el qual ha treballat en teatres, ràdios i televisions. Des de la dissolució definitiva del grup, el 2010, va reprendre la seua carrera en solitari.