La Policia Nacional alerta de la modalitat de l’"Estafa de la Fibra Òptica"

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents de la Policia Nacional han alertat aquest dijous de la modalitat delictiva de l’estafa de la Fibra Òptica que actualment està tenint incidència perquè tota la ciutadania i, en especial el col·lectiu de persones grans, extremin les precaucions".

Els delinqüents es fan passar per tècnics de companyies de telecomunicacions, oferint suposades millores o instal·lacions de fibra òptica a baix cost o fins i tot gratuïtes. Per guanyar-se la confiança de les seues víctimes, solen presentar-se amb uniformes, credencials falses i equips que fingeixen ser professionals.

L’estafa comença amb una persona que es fa passar per tècnic trucant a la porta. El motiu de la seua visita és fer una sèrie de reparacions en la fibra òptica a causa de la saturació de xarxa. Això fa que a la víctima li agafi per sorpresa la situació, ja que no ha estat informada prèviament d’aquesta visita.

Aquests estafadors aprofiten la falta de coneixement tècnic de molts usuaris sobre la fibra òptica. En ser un servei que encara s’està expandint a moltes zones, no és estrany que algunes persones no estiguin familiaritzades amb els detalls tècnics o el procés d’instal·lació.

Això facilita que els estafadors presentin informació tècnica confusa o enganyosa, convencent les víctimes de la necessitat dels serveis que ofereixen. A més, en moltes ocasions utilitzen el pretext que la instal·lació és urgent a causa de la imminent obsolescència de l’ADSL. La qual cosa afegeix una pressió innecessària sobre els usuaris perquè acceptin el servei sense qüestionar-lo.

L’impacte d’aquest tipus d’estafa no només és econòmic. Les víctimes també s’exposen a problemes de seguretat, ja que els equips instal·lats poden contenir software maliciós o configuracions que permeten l’accés no autoritzat a les seues xarxes personals. Això obre la porta a altres delictes, com la suplantació d’identitat, el robatori de dades personals i bancàries.

Recomanacions

Es recorda a tota la població, especialment a les persones grans, que no obrin el seu domicili ni deixin accedir al mateix a:

Persones que manifestin pertànyer a empreses de subministraments de la llar , si vostè no els ha sol·licitat (tècnics de gas, electricitat, aigua o internet), les empreses han de comunicar, amb temps, la data de la revisió, per la qual cosa no s’ha de permetre l’accés a cap persona si no hi ha hagut avís previ.

Els qui diguin ser tècnics, metges, infermers o serveis sanitaris, que acudeixin a realitzar-li una assistència al seu domicili.

Persones que afirmin representar l’Administració.

Aquells que manifestin ser repartidors d’alimentació d’una gran superfície sense que hàgim realitzat una compra prèvia.

Utilitzar el sentit comú i no obrir la porta a una persona que desconeixem.

Posar-se en contacte amb la Sala Cimacc 091 corresponents perquè sàpiguen dels fets que han succeït i poder investigar-ho i prevenir la població.

Alertar veïns i persones properes.

Contactar amb el proveïdor de fibra òptica que s’intenta suplantar per contrastar.

Així mateix, es recorda que en cas de sospitar que es tracta d’una estafa, s’ha d’avisar com més aviat millor la policia a través del telèfon 091.