Recomanen vacunar-se davant de l'mpox independentment de si s’ha rebut la vacuna de la verola en la infantesa

Investigadores del Centre Nacional d’Epidemiologia (CNE) de l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) han participat en un estudi, liderat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que suggereix que hi ha una protecció croada residual entre la vacunació de la verola en la infància i la infecció per mpox clade II, però l’heterogeneïtat entre països porta a recomanar vacunar contra l'mpox totes les persones per a qui està indicada, independentment de si han estat immunitzades en el passat contra la verola o no.

L’estudi, realitzat juntament amb investigadors de Dinamarca, França i Països Baixos i que s’ha publicat a la revista 'Eurosurveillance', va comparar l’estat de vacunació davant la verola en la infantesa en els casos d'mpox detectat entre 2022 i 2023 i nascuts a Espanya en els anys en els quals hi havia recomanada aquesta vacunació, amb la proporció de la població que l’havia rebut segons els arxius històrics.

L’objectiu era saber si la vacuna de la verola en les persones que la van rebre en la infància, abans que s’erradiqués la malaltia el 1980, confereix en l’actualitat algun tipus de protecció davant la infecció pel virus mpox clade II, responsable del brot sorgit a Europa entre 2022 i 2023.

Els resultats de l’estudi mostren una àmplia variació en les estimacions de l’efectivitat vacunal als quatre països analitzats (rang de 42% a 84%). L’estimació conjunta de l’efectivitat vacunal va ser del 70 per cent.

Tanmateix, existeix una gran incertesa i heterogeneïtat en les estimacions específiques de cada país, que fa que aquesta evidència sigui insuficient per donar suport a la vacunació diferencial contra el virus mpox en funció de la vacunació infantil prèvia o de l’edat.

Per aquesta raó, l’estudi conclou que s’ha d’oferir la vacunació davant mpox a aquelles persones en qui estigui indicada, d’acord amb les recomanacions nacionals, independentment dels antecedents de vacunació contra la verola, fins, que es disposi de més proves.

Els resultats d’aquesta investigació poden permetre una aplicabilitat directa en les recomanacions de vacunació davant la infecció a cada país, i obren la porta a nous estudis per analitzar possibles recomanacions futures de vacunació davant el clade I de mpox, sorgit recentment a l’Àfrica i que ja ha ocasionat alguns casos a Europa.

El virus mpox pertany al gènere 'Orthopoxvirus', família 'Poxviridae', a què també pertany el virus de la verola. La majoria dels programes de vacunació davant la verola a Europa van començar a començaments del segle XX i van estar en actiu fins finals dels anys 70 i principis dels 80.

Estudis realitzats a l’Àfrica als anys 80 donarien suport a la hipòtesi que els programes de vacunació infantil contra la verola proporcionaven certa protecció davant de l'mpox; tanmateix, no està clar l’efecte residual de la vacunació contra la verola administrada fa diverses dècades contra la infecció i la malaltia greu per mpox en l’actualitat.

La infecció per mpox va irrompre com a malaltia emergent a Europa a la primavera de 2022 i fins la data ha causat al voltant de 27.500 casos a 42 països europeus.

L’OMS va determinar, el 23 de juliol de 2022, que el brot d'mpox constituïa una emergència de salut pública d’importància internacional (ESPII) i aquesta declaració va finalitzar l’11 de maig de 2023. En aquella ocasió, l’emergència es devia a l’expansió del clade II. Actualment, a causa de la situació la de la infecció per mpox al continent africà, l’OMS ha tornat a declarar la situació del mpox com a emergència de salut pública d’importància internacional el 14 d’agost de 2024, en aquest cas per l’expansió del clade I.