La UE i els EUA signen el primer acord internacional per garantir que l'ús de la IA és compatible amb els drets humans

La Unió Europea i els Estats Units, juntament amb altres països, han signat el primer acord internacional per garantir que l'ús de la intel·ligència artificial és compatible amb els drets humans, la democràcia i l'estat de dret i, al mateix temps, per assegurar la innovació. Impulsat pel Consell d'Europa i sota el títol 'Conveni Marc sobre la Intel·ligència Artificial', el text pretén fixar unes bases comunes per abordar l'ús de la IA en l'àmbit global. La forma del document s'ha produït durant la conferència informal de ministres de Justícia dels països membres del Consell d'Europa celebrada a Vílnius (Lituània) i aquest ha estat subscrit pel Vaticà, Canadà, Mèxic, el Japó, Israel, Austràlia, Argentina, Perú, Uruguai i Costa Rica.

Segons ha detallat la Comissió Europea, els principis acordats aplicaran sobre els sistemes d'intel·ligència artificial que utilitzin tant les autoritats públiques com els actors privats actuant en nom d'entitats públiques.

En aquest sentit, Brussel·les assegura que la convenció és "totalment compatible" amb la llei de la Unió en general i amb la llei comunitària sobre la intel·ligència artificial en particular, una norma pionera a escala global i que va entrar en vigor el mes d'agost passat.