Contra el silenci del suïcidi

Mig centenar de persones es van congregar ahir a la confluència dels carrers Carme i Magdalena de Lleida per participar en l’acte reivindicatiu i d’homenatge amb motiu del Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi, organitzat pel Servei de Suport al Dol de Ponent. Per segon any consecutiu, entitats, familiars i institucions es van unir per recordar les persones que han mort per suïcidi amb una ofrena floral i un minut de silenci. En l’acte, la presidenta de l’entitat, Myriam Lorenzo, va assenyalar que “el dol per suïcidi és molt devastador i estigmatitzat” i va reivindicar la necessitat de “visibilitzar, ja que això ajuda que hi hagi menys morts”.

Per la seua part, Begoña Giménez, coordinadora de l’associació, va destacar que “és important donar informació, ja que no hi ha edats ni classes socials, ens pot afectar a tots i tots podem aportar el nostre gra de sorra” i va animar a parlar de forma oberta, entenent la realitat, acompanyant i fugint dels falsos mites i l’estigma.

Nova campanya a Lleida que vol implicar tota la ciutadania en la prevenció del suïcidi

Per això, va assenyalar que és urgent “una intervenció decidida per part de l’administració, que les paraules vagin acompanyades d’un pressupost necessari per poder dur a terme els projectes de prevenció que es necessiten”. Entre els col·lectius més vulnerables, Giménez va apuntar als joves però també a les persones grans a causa de l’augment de la solitud no desitjada.

Durant l’acte, l’entitat va presentar la campanya Trobarem raons per viure amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en la prevenció “iniciant una conversa, ajudant a buscar una sortida alternativa o demanant suport professional”, va explicar Giménez. Aquesta campanya vol seguir la línia de Canviem la narrativa sobre el suïcidi, el lema de la commemoració d’aquest any i que van defensar ahir en la lectura del manifest. S’hi insta a “transformar la cultura del silenci cap a un espai que impliqui més comprensió, empatia i suport”.Un dels moments més emotius va ser la intervenció d’Alba Riera i Eva González, familiars de persones mortes per suïcidi. En els seus escrits, van reivindicar la necessitat que els professionals de la salut “acompanyin els que pateixen” i la “importància de parlar i escoltar els que demanen ajuda a crits i aquells que ho fan en silenci”. “Malgrat que sigui una paraula que ens faci por, no hem d’evitar-la, perquè amb el silenci, de vegades, mor més gent”, van remarcar.Per la seua part, Raúl Llevot, director dels serveis territorials de Salut a Lleida; el diputat de Salut Pública de la Diputació, Òscar Martínez, i la regidora de Salut de la Paeria, Anna Miranda, van recordar el suport dels seus adminstraciones a la prevenció. Segons l’INE, l’any passat 31 persones van morir per suïcidi a les comarques lleidatanes, davant de les 29 del 2022. A Catalunya es van llevar la vida 626 persones.

Un home es treu la vida en una plaça de la Mariola

Un home d’uns cinquanta anys es va treure la vida ahir al matí a la plaça Riu Flamisell, al barri de la Mariola. Els serveis d’emergència van ser alertats minuts abans de les 9.00 hores i fins al lloc van acudir patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). No van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació del succés, determinant que es tractava d’una mort per suïcidi.