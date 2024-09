Quan entrarà en vigor la nova taxa d’alcohol per als conductors?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La reducció de la taxa d’alcoholèmia per als conductors podria aplicar-se el 2025, segons el director de la Direcció General de Trànsit (DGT), Pere Navarro. En una entrevista a TV3, Navarro va precisar, tanmateix, que la modificació ha de passar encara per un procés de consulta pública, ha de rebre un informe de tots els ministeris i passar pel Consell d’Estat. També va dir que la nova taxa de 0,25 mg/l a 0,1 mg/l en aire expirat (de 0,5 gm/l a 0,2 gm/l en sang) equival a “tolerància zero”, per la qual cosa adverteix els conductors: “No es pot beure absolutament res.”

El director de la DGT va explicar que la rebaixa ve avalada per una recomanació de la Comissió Europea com a mesura per disminuir la sinistralitat, així com per les peticions de nombroses associacions de víctimes i fundacions de l’àmbit de la seguretat social. A més, països com Suècia i Noruega, referents en aquest camp, rebutgen que fixar una taxa zero sigui impopular, i Navarro no creu que la de 0,1 creï confusió al conductor que pugui pensar que té marge per beure. “És absurd el debat d’una cervesa sí, dos no, o una copa de vi sí i dos no. Pots beure el que vulguis, però si has de conduir, no”, va insistir el director de la DGT. Així mateix, va asseverar que rebaixar la taxa “ens fa la impressió que tindrà els seus efectes en la reducció de la sinistralitat”.