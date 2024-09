L'il·lustrador Valentí Gubianas, amb el calendari d'Alba

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Els alumnes de l’escola Alba de Tàrrega, que atén nens i joves amb especials dificultats, van comptar ahir amb la visita de l’il·lustrador Valentí Gubianas per preparar el calendari d’advent del 2024, que el centre impulsa juntament amb Quàlia de l’Associació Alba per recaptar fons per a les activitats de lleure com el casalet o les colònies. El calendari solidari explicarà un conte amb l’argument del robatori de la soca de la casa de la guineu i el teixó, la mateixa soca que utilitzen tots els animals del bosc per fer cagar el tió. Gubianas va assegurar que “és una experiència nova i m’agrada molt la idea de barrejar el seu registre amb el meu perquè ofereix una part creativa molt interessant i estimulant”. Per la seua part, Toni Domingo, de Quàlia, va destacar que una de les novetats és que a les caselles a part dels arrugats d’El Rosal també hi haurà bombons de Torrons Vicens, que s’ha afegit al projecte.

Per una altra banda, usuaris de l’Associació Alba crearan una obra conjunta amb l’artista argentina Catalina León. Es tracta d’una creació que s’allargarà un any en què León anirà enviant consignes perquè els artistes d’Alba continuïn l’obra en unes grans teles de cotó. El taller, que es va fer ahir a l’Antic Museu de Verdú i avui, a Tàrrega, és possible gràcies a la Galeria Mayoral, que acull l’exposició Agñipé de l’artista. León també va oferir una xarrada a professionals d’Alba sobre l’art com a eina de curació emocional a partir de la seua experiència fent tallers artístics a persones que estan en tractaments pal·liatius en hospitals.