El motiu de les llàgrimes de Chenoa en ple concert: "Mai dono res per descomptat"

Chenoa no deixa d’emocionar-se sobre l’escenari fins i tot 23 anys després d’haver començat la seua carrera en el món de la música la música. La cantant, que ha conquerit milions de seguidors des dels seus inicis, va viure un moment especialment emotiu durant la seua recent actuació al festival Brava de Madrid. Allà, no va poder contenir les llàgrimes en ple concert, commoguda per l’entrega i l’afecte del públic, que no només va cantar a ple pulmó les seues cançons, sinó que a més li va brindar una ovació tan intensa i prolongada que la mallorquina va acabar emocionada fins que es va posar a plorar.

Malgrat que la seua participació en aquest festival va ser una incorporació d’última hora, l’acollida per part dels fans va ser simplement espectacular. Des del primer moment, el públic la va rebre amb una calidesa i entusiasme que la van deixar sense paraules. Visiblement emocionada, Chenoa els va dedicar unes boniques i sentides paraules d’agraïment, assegurant que, encara que porti més de dos dècades als escenaris, sent que sempre està "a examen" davant del seu públic i la seua música. Aquest reconeixement, segons la cantant, la manté compromesa i entregada en cada actuació, i és part del que la fa treballar amb tant esforç i dedicació.

A més, en una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, d’Antena 3, Chenoa es va sincerar sobre el que va viure en aquest concert i el motiu darrere de les seues llàgrimes. Va explicar que, encara que l’aplaudiment va ser inesperat, el que més li va impactar va ser que el públic coregés el seu primer single, una cosa que no s’esperava en absolut. “Soc molt perfeccionista i de vegades la pressió me la poso jo mateixa", va confessar l’artista, admetent que sempre s’esforça per donar el millor de si mateixa i no dona res per descomptat, ni tan sols quan es tracta de les seues cançons més icòniques.

Chenoa, que ha experimentat l’èxit i els alts i baixos del món de la música al llarg de la seua carrera, va reconèixer que moments com aquest són els que li recorden per què continua sobre els escenaris. La connexió amb el seu públic, el respecte i l’afecte que li mostren, li donen forces per seguir endavant, malgrat les exigències i la pressió que ella mateixa s’imposa per complir sempre les expectatives. Aquesta actuació a Madrid es convertirà, sens dubte, en un d’aquests records inesborrables que quedaran al seu cor.