Descoberta una nova espècie de tauró fantasma a les profunditats marines

Una nova espècie de quimera o 'tauró fantasma.Institut Nacional d’Investigació de l’Aigua i l’Atmosfera de Nova Zelanda / via EFE

Un grup d’investigadors va descobrir una nova espècie de quimera o tauró fantasma, un peix cartilaginós emparentat amb els esquals i les ratlles que viu a les profunditats marines, a més de mil quilòmetres de les costes de l’est de Nova Zelanda, van anunciar aquest dimarts fonts científiques. Prèviament es creia que aquest 'tauró fantasma de morro estret australiasiàtic', batejat amb el nom científic 'Harriotta avia', formava part d’una única espècie que habita a tot el planeta, segons un comunicat de l’Institut Nacional d’Investigació de l’Aigua i l’Atmosfera de Nova Zelanda (NIWA, sigles en anglès).

Però la descripció d’aquesta nova espècie de quimera –que habita exclusivament a les aigües d’Austràlia i Nova Zelanda– va revelar que és genètica i morfològicament diferent dels seus cosins, va agregar el comunicat. La nova espècie 'Harriotta avia', que habita en les profunditats dels oceans d’Austràlia i Nova Zelanda, és única pel seu morro allargat, estret i deprimit, la seua trompa llarga i prima, ulls grans, així com per les seues aletes pectorals molt llargues i amples.

A més es caracteritza per la seua pell llisa i sense escames, i dents de bec que li permeten alimentar-se de crustacis com a gambes i mol·luscos, va detallar el comunicat.

Els exemplars d’aquesta nova espècie de tauró fantasma van ser trobats a Chatham Rise, un vasta àrea remota que s’estén al llarg de 1.000 quilòmetres a l’est de Nova Zelanda durant una investigació pesquera del NIWA. "Els taurons fantasma com aquest viuen en el fons de l’oceà, a profunditats de fins 2.600 metres. El seu hàbitat fa que siguin difícils d’estudiar i vigilar, la qual cosa significa que no sabem gaire sobre la seua biologia o el seu estat d’amenaça, però això fa que descobriments com aquest siguin encara més emocionants", va delimitar Brit Finucci, la científica pesquera del NIWA que va descriure a la nova espècie.

Les quimeres, el nom del qual prové de la mitologia grega i al·ludeix a un monstre amb cos que incloïa a altres animals, poden arribar a mesurar dos metres i es caracteritzen per tenir un protuberant cap, una espina verinosa i una cua llarga com la d’una rata.

També coneguda com a tauró rata, peix conill o peix elefant, les quimeres formen juntament amb taurons i les ratlles del grup dels peixos cartilaginosos que es van separar d’aquells que han mantingut un esquelet ossi, com els salmons i les tonyines durant l’era Paleozoica.