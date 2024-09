Més de trenta gegants del Pla es reuniran a Vila-sana

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Més d’una trentena de gegants es reuniran el dissabte 5 d’octubre a Vila-sana, seu de l’onzena Trobada Gegantera del Pla d’Urgell. S’han inscrit a aquesta convocatòria una dotzena de colles de municipis com Ivars d’Urgell, Miralcamp, Mollerussa o el Palau d’Anglesola. Tampoc hi faltaran gegants centenaris com Valeri de Golifàs i Griselda de Mascançà, de Linyola.

Serà l’1 d’octubre quan els gegants participants es reuneixin en aquest municipi del Pla d’Urgell a la Casa Vella, una exposició que podran visitar fins al dimecres els joves estudiants i posteriorment el públic en general.Els actes principals estan previstos per al dissabte, amb la concentració dels gegants davant de l’ajuntament, a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Posteriorment, es portarà a terme una cercavila que passarà per diferents punts del municipi. Per acabar la jornada, sopar de germanor amb els membres de les colles.El Pla d’Urgell compta amb una cinquantena de gegants, dels quals una desena s’han recuperat des que es va començar a realitzar aquesta trobada en aquesta comarca.