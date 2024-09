Nova estafa per correu a Espanya: la Seguretat Social alerta sobre cartes per pujar pensions

Estafa per correu postal a Espanya: la Seguretat Social alerta sobre cartes fraudulentes per pujar pensions

La Seguretat Social i la Policia Nacional a Espanya han llançat una alerta sobre una nova modalitat d’estafa que està arribant a les bústies dels domicilis a tot el país. Es tracta de cartes fraudulentes que sol·liciten dades personals i bancàries als pensionistes, amb el pretext d’actualitzar informació perduda per un suposat "atac informàtic" als sistemes d’Hisenda i la Seguretat Social.

Encara que les missives semblen provenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), en realitat són obra de ciberdelinqüents que busquen obtenir informació confidencial per accedir i buidar els comptes bancaris de les víctimes. Els estafadors asseguren a les cartes que, a causa de l’esmentat incident de seguretat, es requereix actualitzar les dades dels pensionistes per poder aplicar un increment a les seues pensions que, segons afirmen, oscil·la entre els 75 i els 150 euros.

Per donar-li més credibilitat a l’engany, les cartes fraudulentes inclouen el logotip oficial de la Seguretat Social i una firma atribuïda a una suposada "Directora General de l’INSS". A més, sol·liciten que els destinataris enviïn per correu postal una fotocòpia del seu DNI per ambdues cares i un extracte bancari on figuri la quantitat percebuda per la pensió i el titular del compte. El fet que es tracti de cartes físiques i no de correus electrònics, mètode més comunament associat a les estafes online, incrementa el risc que més ciutadans caiguin en la trampa.

Què fer davant d’una carta sospitosa?

Des de la Seguretat Social són taxatius: mai no se sol·licitarà als ciutadans l’enviament de dades sensibles com el DNI o extractes bancaris per correu electrònic, i menys encara utilitzant direccions amb dominis genèrics com "outlook.es", com passa en aquest cas. La TGSS posa èmfasi en les incongruències de les cartes fraudulentes: "Hem patit un atac i hem perdut les teues dades, però no la teua adreça ni el teu nom. Només hem perdut el teu compte bancari. La carta és de la TGSS però la firma l’INSS. Desconfia sempre. Si dubtes, digues-nos-ho i t’ajudem".

Així doncs, si reps una d’aquestes cartes sospitoses, no responguis ni facilitis cap dada. Al seu lloc, contacta directament amb la TGSS a través dels seus canals oficials per informar sobre l’incident. És crucial compartir aquesta alerta amb familiars i coneguts, especialment amb les persones grans, que solen ser el principal objectiu d’aquest tipus d’enganys.

La carta que circula per les xarxes

La importància de la prevenció i l’educació

Casos com aquest posen de manifest la necessitat de mantenir la població informada i alerta davant de les constants amenaces i modalitats de frau online i offline. Les institucions públiques, les forces de seguretat i els mitjans de comunicació juguen un paper essencial en la difusió d’advertències i consells per evitar que més ciutadans siguin víctimes dels ciberdelinqüents.

A més d’estar alerta davant de correus electrònics, SMS o trucades sospitoses, és important estendre la precaució a les comunicacions per correu postal, especialment quan se sol·liciten dades personals o bancàries. Mantenir una actitud crítica, contrastar sempre la informació amb fonts oficials i no cedir davant de la pressió o les falses promeses són claus per protegir-se dels fraus.

En un món cada vegada més digitalitzat, l’educació i la conscienciació contínues sobre seguretat i privacitat són fonamentals per minimitzar els riscos i garantir que els ciutadans puguin disfrutar dels avantatges de la tecnologia sense caure en les trampes dels ciberdelinqüents. Iniciatives com la de la Seguretat Social i la Policia Nacional contribueixen a reforçar la resiliència de la societat davant aquestes amenaces en constant evolució.