Johnny Depp sorprèn els nens ingressats a l’Hospital de Donostia caracteritzat com el mític Jack Sparrow

El capità Jack Sparrow, encarnat per l’actor Johnny Depp, ha visitat aquest dijous els nens i les nenes ingressades en el Hospital Universitario Donostia d’Osakidetza.Irekia/EFE

L’actor nord-americà Johnny Depp ha tornat a vestir-se el seu vestit pirata per visitar aquest dijous, com Jack Sparrow, als nens ingressats en el Hospital Universitario Donostia de Sant Sebastià.

Depp, una de les grans estrelles presents en la 72 edició del Festival de Cine de Sant Sebastià, ha acudit a les plantes de pediatria i oncologia del centre sanitari públic donostiarra per xarrar, riure i jugar amb els nens hospitalitzats, ha informat el Servei Basc de Salut en un comunicat.

Ho ha fet com Jack Sparrow, el mordaç protagonista de la saga de 'Pirates del Carib', qui ha conversat amb els nens i les seues famílies, amb les quals s’ha fotografiat, per ajudar-los a "oblidar per uns minuts les dificultats que estan travessant en aquests moments".

La seua presència a l’hospital "ha alegrat els pacients, famílies i al personal sanitari" que treballava en el centre donostiarra en aquest torn, ha explicat Osakidetza.

El Servei Basc de Salut, en especial el personal de l’Hospital Donostia, ha expressat "un agraïment infinit a Johnny Depp pel seu temps, el seu suport i la seua energia". "Ha estat una alenada d’aire fresc per a tota la planta", han afegit.