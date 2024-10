La Justícia arxiva definitivament la querella contra el gag sobre la Verge del Rocío a TV3

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

La secció 7 de l’Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs d’apel·lació interposat per la Fundació Espanyola d’Advocats Cristians contra l’arxiu de la querella pel gag sobre la Verge del Rocío al programa 'Està Passant' de TV3.

Segons la interlocutòria, consultada per Europa Press, la fundació denunciava els presentadors del programa, Toni Soler i Jair Domínguez, i la col·laboradora Judit Martín, per un delicte d’escarni i atac a la llibertat religiosa.

El 4 d’abril de 2023, dins d’una secció del programa, Martín va aparèixer disfressada de Nostra Senyora del Rocío mentre aguantava un ninot que feia de Jesús, i es van fer bromes de caràcter sexual.

El setembre de 2023, el Jutjat d’Instrucció 5 de Sant Feliu de Llobregat va arxivar la denúncia contra el programa després de considerar que el contingut televisiu no era constitutiu de delicte i que la conducta estava "emparada per la llibertat d’expressió i que no tenien la intenció d’ofendre els sentiments religiosos".

Advocats Cristians va recórrer el sobreseïment i va al·legar que la jutgessa d’instrucció va vulnerar el dret a la tutela judicial efectiva, ja que va arxivar el procediment "sense que pugui determinar-se si hi va haver o no ofensa als sentiments religiosos en no haver-se practicat una mínima investigació, com la declaració dels denunciats."

Per aquesta raó, la fundació va presentar un recurs d’apel·lació que finalment l’Audiència de Barcelona ha desestimat.

"Es tracta de l’emissió d’un programa d’entreteniment, desvinculat de qualsevol pràctica religiosa, per la qual cosa no podem considerar que estigués dirigit als fidels d’una confessió, sinó al públic en general", diu la interlocutòria.

Advocats Cristians

La presidenta de la Fundació Espanyola d’Advocats Cristians, Polonia Castellanos, ha lamentat en declaracions a Europa Press que "primer es permeten les burles i ofenses als cristians i després es despenalitza el delicte contra els sentiments religiosos".

"El següent pas serà la persecució. És el que s’aconseguirà si la Justícia no castiga aquests atacs i ofenses als creients", ha expressat.

D’altra banda, l’advocat dels denunciats, Jaume Alonso-Cuevillas, ha manifestat Europa Press: "Afortunadament, s’ha imposat el sentit comú i ha primat la llibertat d’expressió. Celebro la decisió encertada. La llibertat d’expressió és una matèria de la qual encara queda camí per recórrer".