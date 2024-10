El Raimat Arts Festival es consolida i ja pensa a ampliar espais

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Raimat Arts Festival s’ha consolidat en aquesta tercera edició com un esdeveniment que atreu públic de fora de Lleida, tant en el sopar benèfic de divendres com en el concert de dissabte; així com entre els veïns de Raimat i Lleida. Joan Plana, el director artístic del certamen, va corroborar ahir “el desig d’ampliar el festival en pròximes edicions, amb noves localitzacions i espais, portant artistes de talla internacional, i també donant promoció a noves figures emergents de Lleida”. Aquesta cita musical està organitzada pel Castell de Raymat per promocionar i donar visibilitat als projectes de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, presidida per Elena de Carandini, i amb el patrocini de La Roca Village. Carandini es va mostrar molt satisfeta “per la resposta de públic i empreses i entitats col·laboradores, que estan donant suport a un festival que vol ser transformador al territori de Raimat i a tota la demarcació de Lleida”. Per la seua part, els germans Daniel i Pablo Zapico, Forma Antiqva, van oferir ahir a la tarda el recital de clausura a l’església de Raimat. Unes hores abans, el violoncel·lista Keiran Campbell va interpretar Bach al Parc Reguant, el celler i la Casa de la Vila de Raimat.