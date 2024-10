Seguir una dieta saludable redueix el risc de patir símptomes de depressió, segons un estudi

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Menjar bé i de forma saludable pot tenir un efecte protector davant la depressió, segons un estudi liderat per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar. El treball ha fet seguiment de persones del Registre Gironí del Cor per avaluar l'impacte de quatre tipus de dietes saludables sobre el risc de patir símptomes o de rebre un diagnòstic de depressió. L'estudi ha comptat amb la participació d'investigadors del CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició i del CIBER de Malalties Cardiovasculars i de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Les dietes seguides han estat la mediterrània, una altra per prevenir la hipertensió, una tercera vegetariana i una última recomanada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Totes aquestes dietes coincideixen en determinats grups d’aliments, com fruita, verdura i llegums i la limitació de la ingesta de carn vermella i processada, però hi ha diferències en relació amb el pes del peix, dels lactis, o del sucre en les seves recomanacions d’ingesta d’aliments.

S'han tingut en compte més de 3.000 persones, sobre les que es disposava informació sobre la seva dieta i se'ls va fer seguiment durant sis anys, Al final del període, se'ls va sotmetre a un qüestionari per determinar si presentaven símptomes de depressió. Un 6% (184) en tenien i menys del 2% patien depressió severa.

Les dades de l'estudi demostren que una millor adherència a qualsevol de les dietes analitzades és un factor protector davant la depressió. La dieta mediterrània és la que obté millors registres. Així, incrementar l'adherència a la dieta mediterrània redueix en un 16% el risc de patir símptomes de depressió. Els investigadors apunten que és l'equivalent de passar de no complir una de les recomanacions de la dieta a incorporar-la. Aquest és un factor independent d'altres com l'estil de vida, el pes corporal, la salut o el nivell sociodemogràfic dels participants.

D'altra banda, una segona anàlisi de les dades amb prop de 5.000 persones, del Programa d'analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), va permetre associar directament dieta i diagnòstic de depressió, identificant un 5,45% de nous casos en un seguiment de dotze anys. En aquest cas, el risc era un 19% més baix si es tenia en compte la dieta saludable proposada per l'OMS.

La investigadora de l'Hospital del Mar i metge resident de la Unitat Docent de Medicina Preventiva i Salut Pública del centre, Gabriela Lugon, ha afirmat que modificar la dieta no acabarà amb la depressió però ha afegit que "pot tenir un paper important i ser un factor d'intervenció, de forma conjunta amb altres".

Amb aquests resultats, les autores del treball demanen als professionals de la salut mental que tinguin en compte aquest factor a l'hora d'abordar la situació de les persones amb un diagnòstic de depressió. En concret, apunten a la necessitat de polítiques públiques que facilitin l'accés a una alimentació saludable i equilibrada al conjunt de la població. A la vegada, demanen que no s'atribueixi el fet de patir un trastorn mental al comportament del pacient per evitar estigmatitzar-lo.