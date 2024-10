El 34% dels europeus menors de 35 anys confiaria en la IA perquè votés en el seu nom, segons experts

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

El 34% dels joves europeus menors de 35 anys afirma que confiaria en la Intel·ligència Artificial perquè votés per un candidat en el seu nom.

Així ho reflecteix el European Tech Insights Report 2024 desenvolupat pel Center for the Governance of Change (CGC) d’IE University. Aquest informe anual revela les actituds de la ciutadania europea davant de la tecnologia i l’impacte de la intel·ligència artificial en la societat.

Els autors de l'European Tech Insights Report 2024 han desenvolupat dos enquestes, una anàlisi cuantitivo a la població en general i un estudi qualitatiu de la percepció d’empleats públics.

Els investigadors han enquestat més de 3.000 ciutadans de deu països europeus (Alemanya, Espanya, Estònia, França, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Regne Unit, Romania i Suècia), amb una mostra representativa de la població adulta de cada país. A l’enquesta realitzada a empleats públics, Apolitical ha promogut un debat entre els membres de la seua xarxa, presents a més de 100 països.

L’informe revela que el 67% dels europeus manifesta la seua preocupació davant del risc d’una possible manipulació dels resultats electorals amb eines d’IA i als atacs de hackers que puguin alterar els resultats. La por d’un ús indegut de la IA en les eleccions és més gran en països com el Regne Unit (54%) i Espanya (51%).

L’estudi desenvolupat pel CGC d’IE University posa en relleu les actituds de la ciutadania respecte a la utilització de l’IA en els serveis públics.

El 79% dels europeus enquestats confia en la IA per facilitar la recerca de feina , mentre que el 77% la considera útil per optimitzar la gestió del trànsit a les ciutats.

Tanmateix, davant de la possibilitat que la IA gestioni assumptes personals o sensibles des del punt de vista legal, com la concessió del dret a prestacions socials o la tramitació de la declaració de la renda, els ciutadans enquestats es mostren més prudents.

"La inquietud de la ciutadania pel paper de la IA en el desenvolupament de les eleccions és cada vegada major. I si bé encara no hi ha proves evidents que hagi provocat alteracions substancials dels seus resultats, la irrupció de la IA ha augmentat la preocupació per la desinformació i la tecnologia deepfake a tot el món", assenyala el director executiu de Center for the Governance of Change d’IE University, Carlos Luca de Tena.

Tres de cada quatre europeus estan a favor que s’utilitzin tecnologies d’IA en operacions policials i militessis com el reconeixement facial i les dades biomètriques en tasques de vigilància.

Al 65% dels europeus li sembla bé que la IA tramiti les seues declaracions de la renda, encara que al Regne Unit són més reticents (51%). El 31% dels europeus enquestats creu que la IA ja ha influït en les seues decisions de vot.

Una lleugera majoria dels europeus (53,2%) creu que Europa no està invertint prou en l’exploració espacial; i la majoria dels ciutadans europeus (53,9%) prioritzen la investigació científica i el descobriment en l’espai, mentre que una aclaparadora majoria (88,4%) dels funcionaris públics comparteix aquesta opinió. El 70,2% dels europeus dona suport a les col·laboracions públic-privades en la carrera espacial.

Els ciutadans aproven els esforços del govern per utilitzar la tecnologia per millorar la prestació de serveis públics, qualificant-los amb una mitjana de 2,8 sobre 5, mentre que els servidors públics brinden una qualificació lleugerament més alta de 3,2 sobre 5.

Més d’un terç (34,9%) dels ciutadans europeus i el 31,7% dels funcionaris públics confiarien en la precisió de les eines d’IA per resumir la feina parlamentària. En la majoria dels països, hi ha consens que les empreses privades estan més ben preparades que els governs en termes de ciberseguretat.

El CGC ha desenvolupat el European Tech Insights Report 2024 conjuntament amb l’organització Apolitical, amb l’objectiu d’analitzar l’opinió de ciutadans de deu països europeus així com la percepció dels funcionaris públics.