Descobreix un lloc per passar un Halloween de por a una hora de Lleida i no, no és Port Aventura

Espanya no només és coneguda per les seues boniques platges i rica gastronomia, sinó que també allotja alguns dels llocs més tenebrosos i misteriosos d’Europa. Amb l’arribada de Halloween, molts aventurers busquen destinacions fora del comú per viure experiències esgarrifoses. Aquí et presentem sis llocs a Espanya als quals pots arribar amb cotxe per passar un Halloween de por. Un d’ells es troba a només una hora amb cotxe de la ciutat de Lleida.

La Mansió de "Los Otros " a Cantàbria

El Palacio de los Hornillos, ubicat al poble de Las Fraguas, és l’escenari principal de l’aclamada pel·lícula de terror "Los Otros". Encara que molts desconeixen la seua ubicació exacta, aquesta impressionant finca composta per dos palaus i seixanta hectàrees de terreny es troba a Cantàbria. Els visitants poden explorar els exteriors oberts al públic i endinsar-se en els secrets més ben guardats de la famosa pel·lícula.

Històries a peu de tomba al Cementiri de Reus , Tarragona

El Cementiri de Reus, a Tarragona, és reconegut a nivell nacional pel seu valor històric, social, artístic i patrimonial. El 2023 va ser declarat el Millor Cementiri de l’Estat. A finals d’octubre, ofereix visites guiades amb relats explicats a peu de tomba, on es narren històries sobre la mort de diferents persones de la zona i es destaquen els elements més interessants del cementiri. Un pla perfecte per als amants del misticisme i "el més enllà".

Fantasmes i llegendes al Sanatori de Serra Espuña , Múrcia

Construït el 1935 i abandonat definitivament el 1997, l’antic sanatori de Serra Espuña a Múrcia s’ha convertit en un lloc envoltat d’històries tenebroses. Segons expliquen, un grup de militars va afirmar haver vist un ens verd que va desaparèixer en disparar-lo, mentre que altres joves relaten haver vist una estranya dama vestida de blanc passejant pels passadissos. Crits, cops i laments sense explicació també formen part dels rumors que envolten aquest enigmàtic lloc.

El misteriós Bosc de Boira a Cadis

Al Parc Natural Alcornocales, entre Algesires, Tarifa i Los Barrios, es troba el Bosc de Boira de Cadis. Aquest lloc únic amaga fins 245 dies de boira a l’any i és un paradís per als amants de la fotografia. Per accedir a aquest espai protegit es requereix un permís especial, però val la pena endinsar-se en els seus senders humits, passadissos botànics i curiosa vegetació.

El Palau de la Por del nord de Madrid

El Palau de Canto de Pico, ubicat a Torrelodones al nord de Madrid, va ser la segona residència del dictador Francisco Franco durant el seu mandat. Després de la seua mort, l’edifici va quedar abandonat i envoltat d’una fosca llegenda. Es diu que es va convertir en la llar de grups satànics que realitzaven ritus i sacrificis en honor al dimoni. A més, explica la llegenda que en les escales que baixen al soterrani és escrita la frase "benvinguts a l’infern".

Les enigmàtiques Coves de Zugarramurdi a Navarra

Conegudes com les Coves de les Bruixes, les Coves de Zugarramurdi a Navarra són una altra destinació plena de misteri. Aquestes impressionants grutes prehistòriques destaquen pel seu gran túnel esculpit a la roca i travessat per una petita regata. Les seues cavitats fosques i tenebroses són famoses per haver estat lloc de celebració de rituals jutjats com a ocults i demoníacs a començaments del segle XVII, atraient molts curiosos interessats en descobrir la seua història.

Espanya ofereix una àmplia varietat de destinacions tenebroses i misterioses per a aquells que busquen una experiència única a Halloween. Des de mansions embruixades fins cementiris amb històries inquietants, passant per sanatoris abandonats i boscos embolicats en boira, el país compte amb llocs que desperten la curiositat dels amants del terror. Aquests escenaris esgarrifosos són accessibles amb cotxe i prometen una Halloween inoblidable per als més valents.

Per obtenir més detalls sobre aquests i altres llocs tenebrosos a Espanya, es recomana consultar les pàgines web oficials de turisme de cada regió, així com blogs i fòrums especialitzats en turisme de misteri i paranormal. És important tenir en compte que algunes d’aquestes destinacions poden requerir permisos especials o tenir accés restringit, per la qual cosa és fonamental informar-se adequadament abans de planificar una visita.