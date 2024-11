Dos detinguts a Barcelona per ocupar el pis d’una anciana de 90 anys mentre estava al metge

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos persones han estat detingudes aquest dijous al migdia al carrer Carreras i Candi de Barcelona, al districte de Sants-Montjuïc, després d'ocupar el pis d'una dona d'edat avançada que en el moment dels fets no era a l'immoble, segons ha avançat la SER i han confirmat a l'ACN els Mossos.

El dispositiu que ha actuat a l'indret estava format per agents de Seguretat Ciutadana, de l'ARRO i de l'Àrea de Mediació per negociar amb els individus i intentar-los desdir de l'ocupació. Finalment, però, la negociació no ha fructificat i els Mossos han entrat al pis per detenir les dues persones per violació de domicili. La cadena SER indica que es tracta de dos homes que han aprofitat que la dona, de 90 anys, havia anat a l'hospital.