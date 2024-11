La Seu Vella acull la celebració del Mig Any Fester amb relleu de càrrecs

Arriba el Mig Any Fester.Associació de Moros i Cristians de Lleida.

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge, l’emblemàtica Seu Vella de Lleida, a Espanya, serà l’escenari d’una celebració plena de tradició i colorit. L’Associació de la Festa de Moros i Cristians portarà a cap el Mig Any Fester, un acte que marca l’inici del nou curs i ret homenatge a la rica història de la regió.

A partir de les 12:00 h, les comparses mores i cristianes faran la seua entrada a la nau central de la Seu Vella, donant inici a una jornada atapeïda d’activitats. Un dels moments més destacats serà el relleu dels càrrecs i dels capitans, un ritual que simbolitza el traspàs de lideratge i responsabilitat.

Relleu de capitanies i abanderats

Durant la cerimònia, es durà a terme el relleu de les capitanies d’ambdós bàndols. En el bàndol moro, Fernando Marqués, de la comparsa dels Banu-Hud, assumirà el lideratge, acompanyat per l’abanderat Salvador Antequera. Per la seua part, en el bàndol cristià, el comandament recaurà en Sergi Zamora, amb Irene Giner de Anglesola com a abanderada.

Aquest relleu de càrrecs és un moment carregat d’emoció i solemnitat, ja que representa l’honor i la responsabilitat de liderar les comparses durant el proper any. Els nous capitans i abanderats assumiran el desafiament de mantenir vives les tradicions i fomentar l’esperit festiu entre els participants.

Discursos i himnes tradicionals

Després del relleu de càrrecs, es procedirà als discursos de les autoritats presents en l’esdeveniment. Aquests parlaments serviran per destacar la importància de la festa i el seu paper en la preservació de la identitat cultural de Lleida.

A més, s’interpretaran dos peces musicals emblemàtiques: "Yurida", l’himne oficial de l’associació, i "Ximo", una popular marxa que ha acompanyat a l’organització al llarg dels anys. Aquests himnes evocaran l’esperit festiu i la unitat entre els participants.

La música com a protagonista

La música tindrà un paper destacat en aquesta celebració, gràcies a la participació de la reconeguda banda Ilerband. Sota la direcció d’Adrià Urrea, l’agrupació musical omplirà el recinte de la Seu Vella amb les seues melodies, creant una atmosfera vibrant i emocionant.

La presència d’Ilerband afegirà un toc especial a la festivitat, ja que el seu talent i experiència musical contribuiran a realçar cada moment del Mig Any Fester. Els assistents podran disfrutar d’un espectacle sonor que complementarà perfectament la riquesa visual de les comparses i els vestits tradicionals.

Un esdeveniment que reafirma la identitat cultural

El Mig Any Fester és molt més que una celebració; és un testimoni viu de la història i la identitat cultural de Lleida. A través d’aquesta festa, es mantenen vives les tradicions i es transmeten els valors de generació en generació.

L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida exerceix un paper fonamental en la preservació i promoció d’aquest patrimoni immaterial. Gràcies a la seua dedicació i esforç, any rere any, aconsegueixen que aquesta festivitat continuï sent un referent cultural a la regió.