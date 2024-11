Geòrgia guanya Eurovisió Júnior 2024 i Espanya acaba sisena

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Geòrgia, amb Andria Putkaradze com a representant, es va imposar ahir en la vint-i-dosena edició de la versió infantil d’Eurovisió, Eurovisió Júnior, la primera que Espanya organitza i que va tenir lloc a la Caja Mágica de Madrid. Va guanyar amb To My Mom i 249 punts; superant Portugal, que va acabar en segon lloc, amb 213; i Ucraïna, tercera amb 203. Espanya, amb Chloe Delarosa com a candidata, va ser sisena amb el seu Como la Lola, i 144 punts.