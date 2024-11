Vint-i-cinc menors tutelats de 0 a 6 anys resideixen en centres a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern va aprovar ahir un pla per evitar que nens i nenes menors de sis anys hagin de créixer en centres residencials. Actualment, hi ha 25 menors d’aquesta edat tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) en acollida residencial a les comarques lleidatanes, segons dades de la conselleria de Drets Socials.

A Catalunya, són 280, dels quals 134 són menors de 3 anys. Una situació que s’ha mantingut o empitjorat en els últims anys. A Lleida, hi ha 41 famílies d’acollida, de les quals cinc (tres en actiu) són d’urgència mentre es valora la situació del menor i l’evolució de la seua família. Solen ser nadons o nens de menys de 6 anys.

El pla inclou més dotació econòmica i de personal i millor gestió administrativa

Per revertir aquest escenari, l’estratègia inclou una dotació addicional de 2,3 milions d’euros. Recursos, va assenyalar el departament, que es destinaran a reforçar els equips tècnics, millorar la gestió administrativa i incrementar el suport a les famílies d’acollida. Per això, es preveu la incorporació de 25 nous professionals repartits en nou equipaments per tot Catalunya per agilitzar els processos de valoració, reduir el temps d’espera i garantir que els tipus d’acollida respectin els períodes previstos. També es flexibilitzaran horaris de visita amb les famílies d’origen i s’incrementarà el nombre de punts de trobada.

En aquest sentit, Gemma Civit, presidenta de l’associació lleidatana de famílies d’acollida Afall, va aplaudir el pla “sempre que es porti a terme realment”. En aquest sentit, va considerar necessari que hi hagi més suport per a les famílies d’acollida i es flexibilitzin els processos, sobretot per a aquelles que estan disposades a una segona acollida. “És una muntanya russa, però et compensa moltíssim perquè dones però també reps”, va explicar Gemma.

La família Pujol-Civit té en acollida permanent un nen des dels 18 mesos i ara ja en té 5. “Tenim dos filles biològiques i estan encantades, han format part del procés des del principi”, va assenyalar. Segons la seua opinió és necessari fer més sensibilització sobre aquest model de família i donar-los més suport perquè se senten acompanyades. També va considerar que l’administració ha de continuar donant suport als joves extutelats quan compleixen 18 anys. “No es busquen famílies perfectes, sinó famílies que estimin”, va destacar. Per sensibilitzar, Afall ha editat el conte Em dic “L”, que explica la història del nen que tenen en acollida. Així, tots els interessats poden contactar amb @afall.acolliments.