Èxit del dinar a Balaguer a favor dels damnificats per la dana

Més de 200 persones van participar ahir en el dinar solidari a Balaguer per recaptar fons per als afectats a les inundacions de València. A 10 mans x València va ser organitzat per Tastet del Reng, Cal Xirricló, Manicomi, La Nova Font Blanca i la Pastisseria Graells, i va comptar amb la col·laboració de SEGRE. També hi va haver sortejos d’obsequis com una samarreta del FC Barcelona firmada per Lamine Yamal i col·laboracions especials.